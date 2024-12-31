СССР унизил западных суперзвезд на глазах у всего мира! Остановить советскую молодежь не смог даже великий Лемье

Первые три тура обе команды прошли с одинаковым успехом. Канадцы поиздевались над ФРГ, а также обыграли США и Финляндию. Сборная СССР, шедшая параллельным курсом, не оставила шансов норвежцам и немцам, а также помучилась в матче против чехословаков. В их составе вовсю зажигали самый результативный игрок того турнира Владимир Ружичка и 17-летний Доминик Гашек, по окончании МЧМ признанный лучшим вратарем. Усилиями этих двух парней сборная ЧССР чуть не обыграла парней Анатолия Кострюкова, однако выходящий через смену Ружичка не смог уберечь свою команду от шайб Немчинова и Старкова, заброшенных всего за одну минуту и принесших будущим чемпионам победу. Сейчас уже понятно, что нашей команде на том турнире было просто не суждено проиграть.