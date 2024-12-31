СССР унизил западных суперзвезд на глазах у всего мира! Остановить советскую молодежь не смог даже великий Лемье

Статус самого новогоднего турнира долгие годы принадлежит молодежному чемпионату мира. Увы, в МЧМ-2025 сборная России участия не принимает, но в истории турнира навсегда останутся яркие победы советской и российских команд. Sport24 вспоминает одну из них.
По окончании МЧМ-1982, на котором сборная СССР осталась без медалей, стало понятно, что следующее молодежное первенство для советской молодежки будет особенным. Дополнительного давления добавлял тот факт, что турнир в 1983 году проходил в Ленинграде — советская сборная не имела права опозориться при своих болельщиках.
Национальную команду доверили Анатолию Кострюкову, которому помогал Игорь Тузик, руководивший сборной на неудачном МЧМ-1982. Изменения в тренерском штабе были понятны и объяснимы: Кострюков имел большой опыт работы на высшем уровне и был известен своей жесткостью и бескомпромиссностью в отношении соблюдения дисциплины. Именно этого компонента, как считало руководство советского хоккея, не хватало нашей молодежи для достижения максимального результата.
В составе сборной было немало игроков, которые уже имели опыт выступления на МЧМ — защитник Илья Бякин и нападающие Олег Старков, Леонид Трухно, Евгений Штепа, Сергей Пряхин. Забегая вперед, можно отметить, что они внесли огромный вклад в победу сборной и были настоящими лидерами.
«Наибольшую сложность для тренеров представляло то, что все игроки пришли в команду по-разному подготовленными. Разнобой состояний хоккеистов не был неожиданностью для тренеров и членов комплексной научной группы, что отразилось в плане мероприятий подготовки к турниру, который помимо всего прочего включал в себя двукратное тестирование на льду с биохимическим контролем в целях определения как текущего состояния биоэнергетики, так и биоэнергетического потенциала игроков. Динамика широкого круга биохимических показателей подтвердила точность взятого нами курса на жесткий тренировочный режим, позволяющий проверить надежность энергетической базы кандидатов и свести все многообразие состояний хоккеистов к некоторому единству», — рассказывал нюансы подготовки команды к турниру Анатолий Кострюков.
Тот МЧМ можно назвать битвой двух сборных — СССР и Канады. Действующие чемпионы привезли в Ленинград крепкую банду, многие игроки которой выигрывали мировое первенство годом ранее. К тому же к команде присоединились еще совсем молодой, но уже вовсю разрывавший юниорскую лигу Квебека Марио Лемье, а также Стив Айзерман, Пэт Флэтли и Дэйв Андрейчук. Завидным дополнением к и без того крепкому и звездному костяку стали Тони Танти, Пат Вербик и голкипер Майк Вернон. А тренировал эту команду мечты великий Дэйв Кинг.
Первые три тура обе команды прошли с одинаковым успехом. Канадцы поиздевались над ФРГ, а также обыграли США и Финляндию. Сборная СССР, шедшая параллельным курсом, не оставила шансов норвежцам и немцам, а также помучилась в матче против чехословаков. В их составе вовсю зажигали самый результативный игрок того турнира Владимир Ружичка и 17-летний Доминик Гашек, по окончании МЧМ признанный лучшим вратарем. Усилиями этих двух парней сборная ЧССР чуть не обыграла парней Анатолия Кострюкова, однако выходящий через смену Ружичка не смог уберечь свою команду от шайб Немчинова и Старкова, заброшенных всего за одну минуту и принесших будущим чемпионам победу. Сейчас уже понятно, что нашей команде на том турнире было просто не суждено проиграть.
Матч-украшение всего турнира СССР — Канада был запланирован на 4-й тур. Родоначальники хоккея в Ленинграде демонстрировали несвойственную для себя манеру игры: парни Дэйва Кинга играли в комбинационный, аккуратный и организованный хоккей. Канадцы не жадничали, играли в пас и убрали многие элементы свойственного им хоккея — силовые приемы на каждом сантиметре площадки, активную игру в давление, коллективный навал и другие атрибуты игры, которыми славилась сборная «Кленового листа». Тем не менее, тренерский штаб советской команды не стал обманываться этим впечатлением, готовясь к настоящей битве. И не прогадал.
«Стало ясно: соперник приехал с чрезвычайно серьезными намерениями. Но неужели в матче с нами канадцы не пустят в ход те козыри, в которых они нас превосходят: вес, рост, силу, боевитость? Нет, не смогут юниоры родины хоккея отказаться от этих козырей. Ведь в комбинационности советская команда тоньше. Значит, надо быть готовым к жесткой, бескомпромиссной борьбе. И не только быть готовыми, но и предвосхитить такую борьбу — опередить и превзойти соперника в каждом столкновении, а в контактной игре — остаться верными себе: вести умную, точную, выверенную до мелочей, мужественную игру», — говорил главный тренер сборной Анатолий Кострюков.
Большую часть первого периода на табло горели нули, однако советской сборной удалось организовать два мощных выпада, посредством которых исход важнейшей встречи был предрешен. Первый произошел в конце первого периода, когда советская молодежка забросила сразу три шайбы в ворота грозного соперника. А следующий навал случился в начале второго отрезка матча, в котором команда Кострюкова снова забила быстрые голы и довела счет до разгромного — 5:0. Для канадцев такое развитие событий стало настоящим шоком. Отрадно, что советская сборная переигрывал соперника не только по счету, но и по игре, используя его сильные стороны: форварды сборной СССР не давали защитникам родоначальников хоккея времени на раздумья и шли в активный прессинг, гася таким образом атаки в зародыше.
«Думаю, что обыграть нашу сборную в то время был неспособен никто. Наслышаны ли мы были о канадских талантах? Такого объема информации, как сейчас, когда хоккеиста “ведут” чуть ли не с пеленок, действительно, не имелось. Просто приезжали канадцы, которых нам было необходимо обыграть во что бы то ни стало. Никто из них ничем особым по тому чемпионату мира не запомнился», — рассказывал голкипер сборной Сергей Голошумов.
В определенный момент нервы действующих чемпионов начали сдавать, что повлекло за собой постоянные стычки и выяснения отношений. Однако вместо получения импульса и сил для камбэка, команда Дэйва Кинга таким образом лишь показывала свою слабость и бессилие. Как итог — матч завершился со счетом 7:3 в пользу советской сборной.
«Сегодня мы узнали много нового о наших хоккеистах, они распадаются на части под давлением. Советские игроки оказались для наших парней слишком быстрыми. Нам не хватало дисциплины и настроя», — сказал главный тренер сборной Канады Дэйв Кинг.
После такой феерии в матче с принципиальным соперником завершить начатое было делом техники — победы над США, Финляндией и Швецией ознаменовали чемпионство сборной СССР, которая с лихвой оправдалась за прошлогоднюю неудачу.
Максим Самарцев