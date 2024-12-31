На молодежном ЧМ по хоккею решилась судьба Казахстана

Команда Сергея Старыгина играла со сборной Швейцарии. Для выхода в плей-офф казахстанцев устраивала победа. Примечательно, что перед матчем у Казахстана положение было лучше, чем у швейцарцев — одно очко и предпоследнее место против последней строчки у соперника, не имеющего набранных баллов.