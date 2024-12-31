На молодежном ЧМ по хоккею решилась судьба Казахстана

Команда Сергея Старыгина играла со сборной Швейцарии. Для выхода в плей-офф казахстанцев устраивала победа. Примечательно, что перед матчем у Казахстана положение было лучше, чем у швейцарцев — одно очко и предпоследнее место против последней строчки у соперника, не имеющего набранных баллов.
Швейцарцы уже в дебюте матча вышли вперед после гола Симона Мейера на второй минуте.
Сборная Казахстана отыгралась быстро. На седьмой минуте отличился Кирилл Ляпунов, которому ассистировали Асанали Русланулы и Бейбарыс Оразов.
Следующая шайба была заброшена в конце второго периода. На 38 минуте отличился Робин Антенен, поразивший ворота казахстанцев дальним броском.
В середине заключительного периода Людвиг Джонсон забросил третью шайбу в ворота команды Казахстана.
Таким образом, сборная Казахстана не сумела выйти в плей-офф. За сохранение прописки в элите команда Старыгина сыграет со сборной, занявшей последнее место в группе A. Это командой стала Германия.
Напомним, в первом матче Казахстан уступил Швеции — 1:8, во второй игре команду Старыгина разгромила Чехия — 14:2, а в предпоследнем матче со Словакией Казахстан отыгрался со счета 4:2, но проиграл 5:4 в овертайме.