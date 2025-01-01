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Определились все четвертьфинальные пары молодёжного чемпионата мира — 2025

Стали известны все четвертьфинальные пары 49-го молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в столице Канады Оттаве.

Источник: Чемпионат.com

Так, сборная США, выигравшая группу А, в ¼ финала встретится с четвёртой командой группы B — Швейцарией. Чешская национальная команда (2) проведёт встречу с хозяевами турнира — сборной Канады (3). Швеция (1) в первом раунде плей-офф МЧМ-2025 сыграет с Латвией (4). Национальная команда Финляндии (2), в свою очередь, сыграет со Словакией (3).

Все пары ¼ финала молодежного чемпионата мира:

  • США — Швейцария.
  • Чехия — Канада.
  • Швеция — Латвия.
  • Финляндия — Словакия.

Напомним, игры ¼ финала пройдут 2 января.