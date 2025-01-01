Определились все четвертьфинальные пары молодёжного чемпионата мира — 2025

Так, сборная США, выигравшая группу А, в ¼ финала встретится с четвёртой командой группы B — Швейцарией. Чешская национальная команда (2) проведёт встречу с хозяевами турнира — сборной Канады (3). Швеция (1) в первом раунде плей-офф МЧМ-2025 сыграет с Латвией (4). Национальная команда Финляндии (2), в свою очередь, сыграет со Словакией (3).
Все пары ¼ финала молодежного чемпионата мира:
- США — Швейцария.
- Чехия — Канада.
- Швеция — Латвия.
- Финляндия — Словакия.
Напомним, игры ¼ финала пройдут 2 января.