Определились все четвертьфинальные пары молодёжного чемпионата мира — 2025

Так, сборная США, выигравшая группу А, в ¼ финала встретится с четвёртой командой группы B — Швейцарией. Чешская национальная команда (2) проведёт встречу с хозяевами турнира — сборной Канады (3). Швеция (1) в первом раунде плей-офф МЧМ-2025 сыграет с Латвией (4). Национальная команда Финляндии (2), в свою очередь, сыграет со Словакией (3).