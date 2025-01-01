Казахстан узнал соперника на последний матч МЧМ-2025 по хоккею

Соперником сборной Казахстана за сохранение прописки в топ-дивизионе станет сборная Германии, которая стала последней в группе А, также набрав одно очко. Немцы проиграли США (4:10), Канаде (1:3) и Финляндии (0:3) в основное время, а с Латвией бились до овертайма (3:4).