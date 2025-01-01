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Казахстан узнал соперника на последний матч МЧМ-2025 по хоккею

Сборная Казахстана набрала одно очко в четырех матчах и не смогла выйти в плей-офф молодежного чемпионата мира-2025 по хоккею, передает Vesti.kz.

В итоге Казахстан занял последнее, пятое место в группе В и будет бороться за выживание. Решающая игра за право остаться в элите мирового хоккея состоится, завтра, 2 января.

Соперником сборной Казахстана за сохранение прописки в топ-дивизионе станет сборная Германии, которая стала последней в группе А, также набрав одно очко. Немцы проиграли США (4:10), Канаде (1:3) и Финляндии (0:3) в основное время, а с Латвией бились до овертайма (3:4).

Сама игра начнется в 21:00 по казахстанскому времени. Победитель этого матча сыграет на молодежном чемпионате мира 2026 года, а проигравший вылетит в группу А первого дивизиона.

Казахстан U20
Германия U20