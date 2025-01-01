Опасное дежавю для Канады и три фаворита на бумаге. Кто с кем сыграет в плей-офф МЧМ-2025

Теперь же канадцев ждёт очень примечательная встреча на старте плей-офф. Третий год подряд «кленовые» сразятся со сборной Чехии. В финале МЧМ-2023 канадцы добыли победу в овертайме, сумев завоевать золотые медали. Годом спустя чехи взяли реванш на стадии четвертьфинала МЧМ-2024, в сверхэмоциональном матче выбив соперника из борьбы за медали. После первого периода канадцы «горели» в две шайбы, затем смогли вернуться в игру и сравнять счёт, но рикошет за 11 секунд до конца основного времени приговорил надежды североамериканской сборной на защиту титула. В 2025 году пути команд снова пересеклись в четвертьфинале.