Напились водки в Америке и устроили дебош в самолете? Как русские таланты вляпались в скандал на МЧМ

«Помимо шампанского чисто за победу еще по бутылке пива выпили. Думаю, ничего страшного в этом нет, конечно. И то, мы не сами его покупали и пили не в баре. Абсолютно все были трезвые. Это был реальный бред, когда стюардесса бежит к пилоту и орет, что русские хоккеисты — дебилы, которые сейчас заблюют весь самолет. И что она не хочет с нами лететь. А что мы сделали? Зашли в салон, один человек лег спать в кресло…



Высадили? Мы дружно посмеялись и поехали в гостиницу. Может, и к лучшему, что улетели на следующий день. Вообще, было бы приятно, если б нам заказали чартер. Если бы средства позволяли, я бы сам оплатил самолет для всей сборной. Но у меня и сейчас нет столько денег, чтобы заказать чартер», — говорил Евгений Кузнецов.