Напились водки в Америке и устроили дебош в самолете? Как русские таланты вляпались в скандал на МЧМ

Sport24 продолжать вспоминать самые яркие события молодежных чемпионатов мира с участием сборных СССР и России. Сегодня — время последнего на данный момент золотого турнира для наших.
МЧМ-2011 для нашей «молодежки» стал поистине легендарным, а Баффало из обычного города в северной части штата Нью-Йорк превратился в место, которое для российских болельщиков еще несколько десятилетий будет ассоциироваться с величайшим камбэком в финале в исполнении парней Брагина. А вот про то, что после завоевания золотых медалей мирового первенства сборная России попала в громкий скандал, у нас вспоминать не очень любят. Но историю переписывать не стоит.
По словам главного тренера сборной Валерия Брагина, игроки команды сразу после победы традиционно выпили шампанского из кубка, а затем отправились в гостиницу. Утром победителей турнира ждал трансфер в международный аэропорт Баффало, откуда они должны были вылететь рейсом до Атланты, где их должен был ожидать самолет до Москвы. Но улететь из столицы МЧМ в тот день российским хоккеистам было не суждено.
«Экипаж рейса Баффало — Атланта отказал в посадке 30 пассажирам из-за недисциплинированного поведения. Это было сделано в целях обеспечения безопасности полета. Им перебронируют места на последующие рейсы», — сказала представитель авиакомпании Сьюзан Эллиотт.
Поначалу для обладателей золотых медалей все складывалось благополучно: пройдя регистрацию на рейс 1266 авиакомпании Delta Flight, игроки, персонал и тренерский штаб сборной сдали багаж и прошли в самолет. Однако экипаж лайнера попросил триумфаторов чемпионата покинуть воздушное судно. По версии сотрудников авиакомпании, поведение 32 пассажиров было неприемлемым и угрожало безопасности полета. Федерация хоккея России оперативно отреагировала на обвинения в адрес сборной.
«После удачного финала ребят захлестывали эмоции от выигранного золота, поэтому сборы заняли чуть больше времени, и в аэропорт команда прибыла с задержкой. Мы постарались сделать все от нас зависящее, чтобы сборная как можно скорее вылетела в Москву, где игроков ждут болельщики, спешащие поздравить с успехом», — сказал исполнительный директор ФХР Валерий Фесюк.
По официальной версии российской стороны, команда опоздала на рейс, и именно это стало причиной отказа в обслуживании. Брагин придерживался такого же мнения.
«Ребята были одеты в игровые майки, кто-то пару раз сказал “Россия — чемпион”. Вели себя спокойно, пьяных тоже не было. Мы чуть-чуть опоздали на этот рейс, одна группа уже сидела в самолете, а вторая только подходила. И тут же нам приказали покинуть самолет. Не могу понять, почему они приняли такое решение, ведь мы спокойно прошли все процедуры посадки», — говорил коуч.
Заокеанская пресса в это время бурлила новыми скандальными подробностями жизни сборной России после победного матча. По версии канадских репортеров, сначала игроки и персонал устроили празднование в раздевалке, после чего руководители сборной выпили виски на чемпионском льду, а затем вся команда переместилась в бар отеля, где на протяжении всего турнира проживала сборная.
Не обошлось и без показаний болельщиков сборной Канады, которые так же проживали в том отеле. Согласно их комментариям, российская сборная веселилась в баре до глубокой ночи, пили «очень много водки» и канадского пива.
«Помимо шампанского чисто за победу еще по бутылке пива выпили. Думаю, ничего страшного в этом нет, конечно. И то, мы не сами его покупали и пили не в баре. Абсолютно все были трезвые. Это был реальный бред, когда стюардесса бежит к пилоту и орет, что русские хоккеисты — дебилы, которые сейчас заблюют весь самолет. И что она не хочет с нами лететь. А что мы сделали? Зашли в салон, один человек лег спать в кресло…
Высадили? Мы дружно посмеялись и поехали в гостиницу. Может, и к лучшему, что улетели на следующий день. Вообще, было бы приятно, если б нам заказали чартер. Если бы средства позволяли, я бы сам оплатил самолет для всей сборной. Но у меня и сейчас нет столько денег, чтобы заказать чартер», — говорил Евгений Кузнецов.
Своим видением сложившейся ситуации поделился и водитель автобуса, который вез нашу команду в аэропорт. В беседе с The Buffalo News Кертис Холл заявил, что игроки сборной России были пьяны настолько, что некоторых приходилось нести под руки.
«Я был рад, что наконец избавился от них», — подытожил он.
Чемпионы, в свою очередь, рассказывали совершенно разные версии событий.
«Насколько я понял, одной пассажирке не понравилось наше поведение, шумные мы были. Но это логично было, такую победу одержали! Ничего криминального мы не делали, у нас это в порядке вещей, а там народ побоялся лететь. Пассажирка была из США или Канады, не знаю. Вроде бы одна женщина стала стюардессе жаловаться на нас и требовала снять с рейса всю команду», — восстанавливал события Сергей Калинин.
Денис Голубев придерживался версии ФХР и главного тренера.
«Мы не стали улетать без товарищей. А то, что там пишут про пьяных, бред. Мы не вылетели в срок из-за опоздания команды, а не из-за каких-то других факторов», — утверждал тогдашний игрок «Ак Барса».
А сегодняшняя звезда «Рейнджерс» Артемий Панарин был схож во мнении с Евгением Кузнецовым.
«Я только место нашел себе в самолете — устроился на двух сиденьях. Только начал засыпать, говорю проводнице: “Дайте подушку!” А она мне говорит: “Идите отсюда”. Я смотрю вперед, в голову самолета, а там все ругаются, собираются на выход. Зашли полицейские и высадили из самолета. Наверное, испугались, что мы будем бузить в самолете», — сказал Панарин журналистам после возвращения на родину.
По альтернативной версии одного из пользователей гостевой книги омского «Авангарда», который вроде как был лично знаком с одним из пилотов того рейса, все игроки были трезвы, а команду сняли с рейса из-за того, что он перепутал одного из членов делегации сборной с разыскиваемым преступником.
Для широкой аудитории эта история до сих пор покрыта мраком тайны. Как бы там ни было, парни Брагина на протяжении всего турнира испытывали тяжелейший эмоциональный и физический стресс, который после окончания турнира вполне мог вылиться наружу. Однако нельзя отрицать и возможное враждебное отношение канадских работников аэропорта к сборной, накануне лишившей их любимую команду золотых медалей МЧМ.
Во всей этой истории важно лишь одно: наша команда вернулась домой целой и невредимой, и ничто не помешало игрокам насладиться эмоциями от большой победы. Эмоциями, которые многие из них испытали в первый и последний раз в жизни.
Автор: Максим Самарцев