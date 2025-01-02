Сборная Германии победила команду Казахстана и осталась в элитном дивизионе МЧМ

На третьей минуте второго периода Артур Гросс с передачи Кирилла Канкина забросил третью шайбу Казахстана в игре. На четвёртой минуте периода Максим Шефер с передач Юлиуса Зумпфа и Ноа Самански сократил отставание сборной Германии до минимума. На пятой минуте периода Эдвин Тропман с передач Симона Зайдля и Юлиуса Зумпфа сделал счёт 3:3.