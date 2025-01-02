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Сборная Германии победила команду Казахстана и осталась в элитном дивизионе МЧМ

В Оттаве, Канада, на стадионе «Канадиен Тайр-центр» закончился матч утешительного раунда молодежного чемпионата мира 2025, в котором встречались сборные Германии и Казахстана.

Источник: Чемпионат.com

Матч завершился победой национальной команды Германии со счётом 4:3.

На пятой минуте первого периода Асанали Русланулы с передачи Бейбарыса Оразова открыл счёт в игре. Спустя восемь секунд Максим Шефер с передачи Ника Мауля восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Никита Ситников с передачи Александра Мигунова вновь вывел Казахстан вперёд.

На третьей минуте второго периода Артур Гросс с передачи Кирилла Канкина забросил третью шайбу Казахстана в игре. На четвёртой минуте периода Максим Шефер с передач Юлиуса Зумпфа и Ноа Самански сократил отставание сборной Германии до минимума. На пятой минуте периода Эдвин Тропман с передач Симона Зайдля и Юлиуса Зумпфа сделал счёт 3:3.

На пятой минуте третьего периода Юлиус Зумпф с передачи Эдвина Тропмана впервые в игре вывел сборную Германии вперёд.

Таким образом, сборная Германии осталась в элитном дивизионе МЧМ.

Германия U20
Казахстан U20