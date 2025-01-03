Канада ещё не видела подобного провала! Как чехи это делают? Итоги ¼ финала МЧМ-2025

На счастье сборной Швеции, как нельзя вовремя для неё наступил второй перерыв, который помог игрокам «Тре Крунур» успокоиться и собраться с мыслями. В третьем периоде они устроили форменный штурм чужих ворот и были в разы ближе к тому, чтобы сильнее оторваться в счёте, нежели их соперник — к тому, чтобы его сравнять. Роскошная игра голкипера Линардса Фельдбергса, в итоге совершившего 47 сейвов, позволила Латвии продержать интригу в матче до самой финальной сирены, но совершить второе на турнире чудо у неё всё-таки не получилось. Шведы одержали заслуженную победу и пробились в полуфинал.