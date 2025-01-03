Фетисов прокомментировал вылет канадцев с молодежного чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Поражение сборной Канады в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею может быть связано с возрастным провалом. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли (один раз как тренер), двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.