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Фетисов прокомментировал вылет канадцев с молодежного чемпионата мира по хоккею

Канадцы уступили чехам в четвертьфинале.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Поражение сборной Канады в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею может быть связано с возрастным провалом. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли (один раз как тренер), двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Канадцы второй раз подряд не сумели выйти в полуфинал молодежного чемпионата мира, уступив на домашнем турнире в Оттаве чехам со счетом 3:4.

«Может, это провал в возрастах, такая вещь бывает. Бывают такие моменты, когда возраст провальный. Но это сигнал интересный для всех», — сказал Фетисов.