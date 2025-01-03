Фетисов прокомментировал вылет канадцев с молодежного чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 3 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Поражение сборной Канады в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею может быть связано с возрастным провалом. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли (один раз как тренер), двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Канадцы второй раз подряд не сумели выйти в полуфинал молодежного чемпионата мира, уступив на домашнем турнире в Оттаве чехам со счетом 3:4.
«Может, это провал в возрастах, такая вещь бывает. Бывают такие моменты, когда возраст провальный. Но это сигнал интересный для всех», — сказал Фетисов.