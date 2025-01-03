Олимпийский чемпион назвал проблему, которая тормозит развитие российской школы хоккея

— На мой взгляд, она тормозит развитие всей школы. Сегодня в хоккее много прессинга, форварды постоянно оказывают давление на защитников. У тех есть буквально доли секунды, чтобы не только вывести шайбу из опасных зон, но и начать атаку. Защитники становятся всё более ключевыми фигурами, приближаясь по значимости к вратарям. Это мы видим и по НХЛ, где во всех ведущих клубах — доминирующие полузащитники, небольшие по габаритам, но с безупречным катанием. Время «защитников-шкафов» в НХЛ уже прошло, — приводит слова Светлова Russia-Hockey.