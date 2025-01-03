Главный тренер сборной Чехии: мы сражались с Канадой на грани самопожертвования

«Игрокам это удалось, они продержались все 60 минут — от невероятного вратаря до каждого полевого игрока. Они сражались на грани самопожертвования. Это приятно.



Я чувствовал, насколько воодушевлена ​​команда. Игроки были очень хорошо готовы, и мы здорово сыграли в начале, что было немаловажно. Мы хотели не играть в какой-то откат, а быть активными. Мы увидели, что можем забивать голы. Ключевым моментом я считаю третий гол в конце первого периода», — приводит слова Аугусты Hokej.cz.