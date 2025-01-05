Определились все финалисты молодёжного чемпионата мира — 2025

Так, Финская национальная команда в овертайме победила сборную Швеции (4:3 ОТ), став первым финалистом турнира. Чуть позже сборная США, победившая Чехию со счётом 3:1 в матче ½ финала, также прошла в решающий матч МЧМ-2025.