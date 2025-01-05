В 18 — конец карьеры из-за страшной болезни сердца, в 35 — второй финал МЧМ. Уникальная история тренера сборной США

«Лично я думаю, что он станет одним из лучших тренеров всех времен. Он такой умный и такой молодой, но у него уже так много опыта. Если посмотреть, что он делает, как он справляется со всеми нами и как он тренирует, то это очень особенный и уникальный тренер. Он лучший тренер, который у меня когда-либо был. Я бы хотел играть под его руководством годами, если бы мог», — не жалел комплиментов Буюм в прошлом сезоне.