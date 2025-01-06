Сборная США выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

ОТТАВА, 6 января. /ТАСС/. Сборная США в овертайме победила команду Финляндии со счетом 4:3 в финале молодежного чемпионата мира по хоккею. Соревнования проходили в Оттаве.
В составе победителей шайбы забросили Джеймс Хагенс (13-я минута), Брендон Свобода (38), Коул Хьюстон (40) и Тедди Стига (69). У проигравших отличились Йессе Киискинен (8), Туомас Уронен (14) и Эмиль Пиениниеми (25).
В матче за бронзовые награды сборная Чехии победила команду Швеции (3:2 после серии буллитов), команды установили рекорд в истории турнира по длине буллитной серии, совершив 28 попыток.
Сборная США второй раз подряд стала победителем чемпионата мира, в прошлом году американцы в финале со счетом 6:2 обыграли команду Швеции. Всего на счету хоккеистов из США семь побед на молодежных чемпионатах мира. Сборная Финляндии является пятикратным победителем турнира, последний раз финны становились чемпионами мира в 2019 году, тогда команда в финале со счетом 3:2 обыграла сборную США.
По решению Международной федерации хоккея российские и белорусские сборные не выступают на международных соревнованиях с февраля 2022 года.