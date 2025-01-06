Сборная США выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная США второй раз подряд стала победителем чемпионата мира, в прошлом году американцы в финале со счетом 6:2 обыграли команду Швеции. Всего на счету хоккеистов из США семь побед на молодежных чемпионатах мира. Сборная Финляндии является пятикратным победителем турнира, последний раз финны становились чемпионами мира в 2019 году, тогда команда в финале со счетом 3:2 обыграла сборную США.