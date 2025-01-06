США опять взяли золото МЧМ. Сотворили мощнейший камбэк и задавили финнов в овертайме финала

В третьем периоде финны приходили в себя и поначалу занимались тем, что просто выживали. Им пару раз капитально повезло, когда соперник не использовал шикарные шансы для того, чтобы выйти вперед. Команда Лаури Микколы удар выдержала и даже смогла провести несколько неплохих выпадов. Но стало понятно, что она не станет возражать против овертайма. Американцы были ближе к успеху. Хотя в конце основного времени Бенжамин Раутинайнен упустил неплохой момент, когда вылез с фланга на чужой пятачок и не смог пробить Огастина. В овертайме сборной США раза четыре не дал использовать верные моменты шикарный Римпинен. Он не волшебник. Первый гол на турнире 18-летнего американского нападающего Тедди Стиги стал для его команды золотым.