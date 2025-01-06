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Названы лучшие игроки молодёжного чемпионата мира 2025 года

Нападающий молодёжной сборной США Райан Леонард назван самым ценным игроком МЧМ-2025.

Леонард также был признан лучшим форвардом турнира и вошёл в символическую сборную. 19-летний капитан молодёжной сборной США разделил второе место бомбардиров турнира с 10 (5+5) очками.

Лучшим вратарём турнира признан голкипер сборной Финляндии Петтери Римпинен. Лучший защитник — игрок обороны сборной Швеции Аксель Сандин-Пелликка.

Журналисты определили символическую сборную турнира, в которую вошли вратарь Петтери Римпинен (Финляндия), защитники Коул Хатсон (США) и Аксель Сандин-Пелликка (Швеция), нападающие Райан Леонард (США), Якуб Штанцль (Чехия) и Гейб Перро (США).

Отметим, что в НХЛ права на Леонарда принадлежат «Вашингтону». Столичный клуб выбрал американского форварда под общим восьмым номером на драфте НХЛ — 2023.