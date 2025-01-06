России нужен МЧМ, но и МЧМ нужна Россия. Это признают и Тардиф, и канадцы

«Для нас все еще важно, чтобы они вернулись как можно скорее. Но мы не будем рисковать ни соревнованиями, ни игроками. Это самое важное для нас. Мы должны оценить, что произойдет в ближайшие два месяца.



Мы будем ждать как можно дольше, но мы должны принять решение по Олимпиаде в феврале, чтобы дать организаторам возможность составить расписание игр, узнать, кто приедет в Милан, провести промоушен и заняться всем планированием. Международный олимпийский комитет также должен будет принять решение. Мы проанализируем все в следующем месяце, но главный вопрос — безопасность игроков. Мы не будем рисковать», — цитирует француза официальный сайт подшефному ему ведомства.