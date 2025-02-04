Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборную России по хоккею не допустили до чемпионата мира 2026 года

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) продлил отстранение сборной России от чемпионата мира 2026 года, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Источник: Reuters

Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В январе источник РИА Новости сообщил, что совет IIHF 3—4 февраля рассмотрит вопрос допуска российской команды к участию в зимних Олимпийских играх.

«На протяжении трех лет наша федерация и я лично активно работали с IIHF и всей хоккейной семьей, чтобы сборная России смогла вернуться на международную арену. За это время мы добились того, что нашу позицию наконец слышат партнеры. На последнем заседании я лично выступал три раза. До этого нам вообще не давали озвучивать свою позицию или даже присутствовать на заседании», — сказал специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре.

«Одним из аргументов IIHF не допускать нашу команду была безопасность участников. По нашему мнению, этот аргумент недостаточно сильный. В Национальной хоккейной лиге выступают более 50 россиян. Российские пловцы, шахматисты, представители других видов спорта участвуют в международных соревнованиях — и никаких инцидентов на них не происходит. Одним из наших предложений было профинансировать дополнительную безопасность российской команды, только чтобы болельщики хоккея по всему миру снова увидели в деле одну из сильнейших сборных планеты», — добавил он.

Чемпионат мира 2025 года пройдет в шведском Стокгольме и датском Хернинге, 2026 года — в швейцарских Цюрихе и Фрибуре.

Россия