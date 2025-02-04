Сборную России по хоккею не допустили до чемпионата мира 2026 года

«На протяжении трех лет наша федерация и я лично активно работали с IIHF и всей хоккейной семьей, чтобы сборная России смогла вернуться на международную арену. За это время мы добились того, что нашу позицию наконец слышат партнеры. На последнем заседании я лично выступал три раза. До этого нам вообще не давали озвучивать свою позицию или даже присутствовать на заседании», — сказал специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре.