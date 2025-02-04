Сборную России по хоккею не допустили до чемпионата мира 2026 года

Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В январе источник РИА Новости сообщил, что совет IIHF
«На протяжении трех лет наша федерация и я лично активно работали с IIHF и всей хоккейной семьей, чтобы сборная России смогла вернуться на международную арену. За это время мы добились того, что нашу позицию наконец слышат партнеры. На последнем заседании я лично выступал три раза. До этого нам вообще не давали озвучивать свою позицию или даже присутствовать на заседании», — сказал специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре.
«Одним из аргументов IIHF не допускать нашу команду была безопасность участников. По нашему мнению, этот аргумент недостаточно сильный. В Национальной хоккейной лиге выступают более 50 россиян. Российские пловцы, шахматисты, представители других видов спорта участвуют в международных соревнованиях — и никаких инцидентов на них не происходит. Одним из наших предложений было профинансировать дополнительную безопасность российской команды, только чтобы болельщики хоккея по всему миру снова увидели в деле одну из сильнейших сборных планеты», — добавил он.
Чемпионат мира 2025 года пройдет в шведском Стокгольме и датском Хернинге, 2026 года — в швейцарских Цюрихе и Фрибуре.