Федерация хоккея России оспорит решение о недопуске сборной до ЧМ-2026

«Какое бы решение ни было принято сейчас, IIHF в любом случае придется допускать нашу команду, так как без России уровень чемпионатов мира гораздо ниже. Мы будем оспаривать это решение в суде и в любом случае добьемся своего», — приводит слова Буре сайт ФХР.