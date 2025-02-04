Федерация хоккея России оспорит решение о недопуске сборной до ЧМ-2026

Решение о недопуске было принято на заседании совета IIHF 4 февраля.
«Какое бы решение ни было принято сейчас, IIHF в любом случае придется допускать нашу команду, так как без России уровень чемпионатов мира гораздо ниже. Мы будем оспаривать это решение в суде и в любом случае добьемся своего», — приводит слова Буре сайт ФХР.
ФХР получит право оспорить решение IIHF после окончания чемпионата мира 2025 года. Международная федерация допускает возможность пересмотра решения в случае остановки конфликта на Украине.