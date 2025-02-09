Запад уже заскучал по России, но тщательно это скрывает! Без русских денег ИИХФ может долго и не протянуть

На чувства российских болельщиков и хоккеистов этому человеку явно плевать. А вот на русские деньги, очевидно, нет. Согласно последним данным от Forbes, как минимум 30% выручки на ежегодном чемпионате мира по хоккею приносили для ИИХФ (а, вернее, маркетингового оператора Infront) деловые парнеры из России и российские болельщики. Снятие запрета на участие и открытие международных матчей вызвало бы новый бум интереса к хоккейной сборной России — изголодавшиеся болельщики в нашей стране кинулись бы покупать билеты на ЧМ, несмотря на трудности и дороговизну перелетов. Подсуетились бы и спонсоры, ну, а возвращение вывески Россия — Канада вернуло бы соревнованиям приличную часть престижа.