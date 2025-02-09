Запад уже заскучал по России, но тщательно это скрывает! Без русских денег ИИХФ может долго и не протянуть

Несколько дней назад состоялось очередное заседание правления Международной федерации хоккея, на котором решался вопрос об участии сборных России и Беларуси в матчах чемпионата мира-2026. Как известно, ИИХФ продлила бан нашей команды под прежним странным предлогом — обеспечение безопасности для самой сборной России и остальных команд. Такая формулировка показалась смешной даже отъявленному русофобу Доминику Гашеку, но такой вердикт лишь подтверждает предположение, что чиновники от международного хоккея очень хотят скорейшего возвращения России.
Что любопытно: по отдельности европейские главы национальных хоккейных федераций лишь радуются очередному отстранению россиян. Но они же входят в состав правления ИИХФ, которое демонстрирует абсолютно противоположный месседж.
«Лично для нас этот вопрос не был сложным. Все это обсуждается уже стандартно, раз в год. С прошлого года ситуация никак не поменялась, поэтому решение осталось прежним и не было сложным», — отметил финский хоккейный босс Хейкки Хиетанен.
«Это решение абсолютно необходимо в нынешней ситуации. Мы его полностью поддерживаем», — добавил глава шведского хоккея Адам Ларссон.
Однако эти слова кажутся неубедительными в своей категоричности, если присмотреться внимательно к тому, что сказал Люк Тардиф. Глава ИИХФ, комментируя продление бана российской сборной, сказал достаточно, чтобы констатировать — Международная федерация хоккея хочет возвращения России, причем как можно скорее.
«Нам просто необходимо оставить для них дверь открытой. И мы это делаем. Это означало бы, что конфликт завершен. Нужна ли нам Россия? Непременно. Причем на всех соревнованиях. Но если включить русских в число участников слишком рано, ничего хорошего не выйдет. Мы бы очень хотели возвращения россиян и как можно скорее», — приводит слова Тардифа TSN.
На чувства российских болельщиков и хоккеистов этому человеку явно плевать. А вот на русские деньги, очевидно, нет. Согласно последним данным от Forbes, как минимум 30% выручки на ежегодном чемпионате мира по хоккею приносили для ИИХФ (а, вернее, маркетингового оператора Infront) деловые парнеры из России и российские болельщики. Снятие запрета на участие и открытие международных матчей вызвало бы новый бум интереса к хоккейной сборной России — изголодавшиеся болельщики в нашей стране кинулись бы покупать билеты на ЧМ, несмотря на трудности и дороговизну перелетов. Подсуетились бы и спонсоры, ну, а возвращение вывески Россия — Канада вернуло бы соревнованиям приличную часть престижа.
Взрослый чемпионат мира, проходящий каждый год в мае — единственный турнир ИИХФ, приносящий прибыль. Ни МЧМ, ни турниры женщин или матчи в низших дивизионах, денег ведомству Тардифа не приносят. Но взрослый ЧМ уже лет пять испытывает значительные трудности: сначала пандемия отменила один турнир, а следующий прошел почти без зрителей, а затем последовали политические решения в адрес России — часть топовых матчей на турнире просто перестали играть.
Понятно, что какой-то финансовый жирок у ИИХФ был, но скоро ложка может зашкрябать по дну. Как долго главный турнир сезона сможет обходиться без главного матча между Россией и Канадой? Представьте, что в НХЛ на протяжении нескольких сезонов подряд не играют матчи между «Торонто» и «Монреалем», «Филадельфией и “Питтсбургом”, “Калгари” и “Эдмонтоном”, “Рейнджерс” и “Айлендерс”. Такая отмена способна полностью убить всю бизнес-модель процветающего дела.
«Решение по участию России в Олимпийских играх 2026 года в Италии будет принимать МОК. В Международном Олимпийском комитете в марте будут выборы президента. Мы будем смотреть за тем, какую позицию они выберут», — сказал Хиетанен.
Любопытный перевод стрелок на МОК, где должна состояться смена власти — еще одно косвенное доказательство, что сборную России очень хотят видеть на Олимпиаде. В марте 2023 года тот же МОК рекомендовал допустить отдельных российских спортсменов в Играх, пусть и в нейтральном статусе. Предположить, что новый глава этой организации снова возьмет курс на полный «но пасаран», почти невозможно — вся тенденция говорит об обратном.
Наконец, формулировка про «бан в связи с обеспечением безопасности» — это всего лишь уловка, чтобы в определенный момент быстро снять этот запрет и сохранить лицо. Мол, безопасность наконец-то наладили, всем можно играть — и никаких политических речей.
Если Россия останется исключенной из олимпийских соревнований, ее место будет отдано Франции как команде с самым высоким рейтингом, не прошедшей квалификацию. Но с большой долей вероятности французы не должны радоваться раньше срока. Риторика уже прилично изменилась в нашу пользу — осталось лишь подтвердить это делом.
Леонид Михайлов