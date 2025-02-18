Как же затрясло Канаду! Только Кросби смог остановить чудо-камбэк финнов

Проиграть Финляндии в Бостоне и пролететь мимо финала Турнира четырех наций Канада не имела права. Сотни тысяч болельщиков с 2016 года ждали возможность увидеть сильнейшую кленовую сборную не для того, чтобы команда Джона Купера во главе с Макдэвидом, Маккинноном и Кросби уступила место в решающем матче с США шведам или финнам. Оправданий потенциальному поражению быть просто не могло. Тем более, после возвращения в состав Кэйла Макара, пропустившего игру с американцами из-за небольшого повреждения.
После тяжелой победы над соседями из Швеции главный тренер финнов Аннти Пеннанен без изменений в составе не обошелся. Он не только вновь решил доверить ворота Кевину Ланкинену, но и не побоялся немного видоизменить сочетания в атаке. Возглавивший Суоми только в этом сезоне молодой коуч поощрил Каапо Какко переводом в первое звено к Александру Баркову и Микко Рантанену, отправив вместо него в четвертую тройку работягу Арттури Лехконена. В то время как абсолютно растворившийся в первых двух матчах Теему Терявяйнен ожидаемо оказался на трибунах, уступив место Йоэлю Армии.
А вот Купер, получив крайне болезненный укол от Штатов и братьев Ткачаков, пропустил свой ростер через миксер и перетряхнул абсолютно все атакующие звенья. Так, Брэйден Пойнт после неудачного эксперимента по воссоединению в четвертом звене трех нападающих «Тампы» переехал от Энтони Сирелли и Брэндона Хэйгела к Коннору Макдэвиду и Марку Стоуну. Отыграв всего 11 минут в рубке с американцами, за бортом оказался малыш Сет Джарвис, вместо которого появился Трэвис Конекны. А восстановившийся Макар вернулся в привычное «клубное» сочетание с Дэвоном Тэйвзом в первой паре, потеснив из обороны Томаса Харли.
Немного разочаровал босс канадцев только решением оставить в рамке Джордана Биннингтона, отыгравшего довольно слабо во встречах со Швецией и США. Впрочем, перед началом турнира тренер предупреждал, что не собирается устраивать чехарду на последнем рубеже и будет делать ставку на голкипера «Сент-Луиса». Шесть пропущенных шайб в двух играх не заставили его поменять свою позицию.
Результат этих перестановок все увидели уже в первые пять минут, когда канадцы выскочили убивать крайне хлипкую оборону финнов и оперативно сделали счет 2:0. Ну и кто как не главные звезды кленовых должны были начать прокладывать путь в финал?
Уже в своей второй смене взорвался Макдэвид, который наказал Роопе Хинтца за ужасный выброс через центр. Перед началом турнира журналисты много писали про откровенно слабую линейку защитников сборной Финляндии. Однако такой детский обрез совершил не ахаэловец Николас Матинпало, а один из лучших центров лиги и лидер «Далласа», идущего вторым на «Западе».
Не успели парни в белом перевести дух после быстрой пропущенной, как Маккиннон отправил их в нокаут своей второй шайбой на Турнире четырех наций. На этот раз голова задымилась у защитника Урхо Вааканайнена, который зачем-то приехал в кучу на левом борту и пустил к себе за спину одного из самых быстрых игроков на планете.
И пока европейцы пытались понять, как играть против этого озверевшего механизма Купера, канадцы без особых усилий забросили третью шайбу уже в середине первого периода. Убежав с партнерами в контратаку с небольшим численным преимуществом, Пойнту не составило большого труда сыграть на добивании после броска Трэвиса Санхайма.
Если неделю назад Канада, сделав неплохой гандикап в стартовой двадцатиминутке, сбавила обороты и позволила Швеции зайти на камбэк, то сегодня сумела сохранить избранный темп во втором периоде и сделать отрыв по-настоящему огромным. Парни в красном не выглядели божествами, играющими за гранью человеческих возможностей. Но практически ничего не позволяли создать соперников у ворот Биннингтона, минимизировав собственные ошибки, и беспощадно наказывали финнов буквально за каждую ошибку. Этим вечером канадский инстинкт убийцы проявился по-настоящему ярко.
Не помогли Суоми оперативно перевернуть матч ни выход Юусо Сароса после четвертой пропущенной, ни первое большинство, пришедшее к ним в середине встречи, ни Биннингтон, долгое время игравший максимально хладнокровно при не самой большой бросковой нагрузке.
Оказавшись загнанной в угол, Финляндия до 53-й минуты ничего не могла противопоставить куда более талантливому и мастеровитому оппоненту. Однако шайба Эсы Линделла, пришедшая в тот момент, когда Канада все-таки выключилась и успокоилась, не только размочила счет, но и стала началом по-настоящему веселой концовки. Дубль Микаэля Гранлунда ошеломил 17-тысячный «ТД-Гарден» и подарил более чем реальные шанс на камбэк в тот момент. Но для финского чуда этого оказалось недостаточно. Пятую шайбу в пустые ворота забросил Сидни Кросби.
В теории одолеть главного фаворита турнира команде Пеннанена должна была помочь выработанная годами строгая системы игры, об которую сломал зубы не один топовый противник. Только пока кажется, что она исчезла вместе с Юккой Ялоненом. По крайней мере, за три матча мы ее так и не увидели.
Иван Богун