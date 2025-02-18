Как же затрясло Канаду! Только Кросби смог остановить чудо-камбэк финнов

После тяжелой победы над соседями из Швеции главный тренер финнов Аннти Пеннанен без изменений в составе не обошелся. Он не только вновь решил доверить ворота Кевину Ланкинену, но и не побоялся немного видоизменить сочетания в атаке. Возглавивший Суоми только в этом сезоне молодой коуч поощрил Каапо Какко переводом в первое звено к Александру Баркову и Микко Рантанену, отправив вместо него в четвертую тройку работягу Арттури Лехконена. В то время как абсолютно растворившийся в первых двух матчах Теему Терявяйнен ожидаемо оказался на трибунах, уступив место Йоэлю Армии.