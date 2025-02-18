У России нет проблемы, которая подвела европейские сборные? Чему учит Турнир четырёх наций

Но Биннингтон здесь не один. Конечно, тем же шведам сильно всё испортила травма Якуба Маркстрёма, но его сменщики вроде бы показывали пристойный уровень в сезоне НХЛ. Финны, которые ещё 10 лет назад привезли на сочинскую Олимпиаду чуть ли не самое ровное трио вратарей, на этот турнир делегировали проваливающего сезон Юусе Сароса и второго вратаря «Ванкувера» Кевина Ланкинена. Результат виден хорошо — шведы и финны, по данным продвинутой статистики, за 60 минут игры создали шесть явных голевых моментов и забили шесть голов. Это хороший контраргумент для тех, кто говорит, что это уровень форвардов так вырос по сравнению с уровнем голкиперов — обе команды не очень-то и много создали.