В финал Канада — США политика добавила остроты. Почти как в 1972-м, когда играла сборная СССР

Вряд ли кто-то скоро забудет три драки в групповом матче тех же соперников в первые десять секунд. На этот раз ими и не пахло — цена матча была совсем другой, и все сосредоточились на хоккее. От которого, думаю, будут и физически, и эмоционально отходить довольно долго, так что в первых матчах после возобновления регулярки НХЛ больших подвигов я бы от них не ждал.