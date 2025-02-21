В финал Канада — США политика добавила остроты. Почти как в 1972-м, когда играла сборная СССР

Турнир четырех наций. Финал
США — Канада — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Маккиннон — 4 (Харли, Райнхарт), 4:48 — 0:1. Б. Ткачак — 3 (Мэттьюс), 16:52 — 1:1. Сандерсон — 1 (Мэттьюс, Веренски), 27:32 — 2:1. Беннетт — 1 (Марнер), 34:00 — 2:2. Макдэвид — 3 (Марнер), 68:18 — 2:3.
Вратари: Хеллибак (68:18) — Биннингтон (68:18).
Штраф: 2 — 0.
Броски: 33 (10+9+8+6) — 28 (11+8+5+4).
Судьи: Дуайер, Руни.
21 февраля. Бостон. TD Garden. 17 850 зрителей.
Эмоционально ощутил себя канадцем
После этого роскошного, витринного финала с кинематографической развязкой (круче гола Макдэвида в овертайме мог быть только гол Кросби в нем же спустя 15 лет после аналогичной концовки Олимпиады-2010 в Ванкувере) мне вдруг захотелось увидеть не один матч, а суперсерию Канада — США. До четырех побед — как в плей-офф.
Почему-то не сомневаюсь, что это был бы семиматчевый душераздирающий триллер. С овертаймом в седьмой игре. Конечно, еще сильнее хотелось бы видеть суперсерию против любой из этих команд с участием сборной России, но не о ней, в этом турнире не участвовавшей, сегодня речь.
Я болел за Канаду. Почему? Тут сделаю отсыл к спору с одним болельщиком перед самым началом финала. Он утверждал, что соревнование это — сугубо товарищеское, проходное, и через три года никто даже составов не вспомнит — а вот Суперсерию-72, мол, помнят и больше полувека спустя. И что такой великой ее сделал не только спортивный, но и политический подтекст.
Так политика по полной программе окружала и этот финал! Дональд Трамп напутствием сборной США в день игры и очередным напоминанием про свою идею фикс о превращении Страны кленового листа в 51-й штат Америки сделал для понимания этого максимум. И настроил Канаду, думаю, покруче своих. Пройди решающий матч не в Бостоне, а в Монреале, во время исполнения американского гимна, как в групповом турнире и на матче НХЛ «Оттава» — «Миннесота», все бы в этом лишний раз убедились.
Честно говоря, не в последнюю очередь мое боление за команду родоначальников хоккея тоже объяснялось этим, а не только спортивными причинами. Я эмоционально ощутил себя канадцем и понял, как для них будет важна именно эта победа. В виде спорта, который считается и является визитной карточкой страны. Страны, а не 51-го штата.
Вряд ли кто-то скоро забудет три драки в групповом матче тех же соперников в первые десять секунд. На этот раз ими и не пахло — цена матча была совсем другой, и все сосредоточились на хоккее. От которого, думаю, будут и физически, и эмоционально отходить довольно долго, так что в первых матчах после возобновления регулярки НХЛ больших подвигов я бы от них не ждал.
Такие матчи задают стандарты
Если во втором периоде мне больше нравилась Канада, то в третьем — США. Казалось, у гостей иссякают силы. Макдэвида почти не было видно. А когда за несколько секунд до конца основного времени он должен был получить шайбу в пустом углу, ее в последний миг своровал отработавший назад форвард Джей Ти Миллер.
Канадцы, игравшие раз в десять лучше, чем в матче с США на групповом этапе, тем не менее в том же овертайме были слабее и несколько раз имели все шансы проиграть. Преимущество Америки по броскам росло с каждой минутой. Но победная муха укусила того, от кого этого ждали меньше всего, — вратаря Биннингтона, пропускавшего необязательные шайбы в каждом матче в группе. А тут он встал стеной.
И еще по ходу матча я понял, почему должен был встать. Где выиграл этот голкипер «Сент-Луиса» седьмой матч финала Кубка Стэнли-2019? Правильно, в Бостоне! Там же, где состоялась и эта игра. Дважды ему из убойной позиции не забивал сам Мэттьюс (у него в этой игре две голевые), еще раз — Брэди Ткачак. Его брат Мэттью, игравший с травмой, с середины второго периода продолжать не смог.
А потом Макдэвид выиграл вбрасывание, шайба пошла внутри зоны по бортам — и Марнер доставил ее на дальний пятак тому же Макди, которого потерял, кажется, его такой же знаменитый визави Мэттьюс. Если счет открыл Маккиннон, значит, второму Маку (или первому?) полагалось его закрыть. Что Коннор молниеносным броском в самую «девятку» мастерски и сделал. И полетели на лед канадские клюшки и шлемы.
Это был хоккей исключительного уровня — скоростей, мастерства, жесткости, напряжения. И те наши болельщики, кто решил, что отсутствие сборной России делает просмотр соревнования бессмысленным, убежден, сильно ошиблись. Разумеется, если они любят игру как таковую, а не только наше в ней участие. Такие матчи задают стандарты. Большие мастера показывают, как сегодня надо играть в хоккей.
А политика действительно добавила перца — как в 72-м. Не будь слов Трампа, наверное, я бы больше желал победы сборной США, поскольку она и выигрывала турниры у соперника по континенту намного реже, и в целом на этом турнире смотрелась мощнее и стабильнее. Последнюю игру в группе со шведами без мотивации и группы ведущих игроков не берем.
Но недаром говорят, что крайне сложно на одном турнире дважды обыграть одного и того же соперника топ-уровня. Канада извлекла уроки из первого поражения и была совсем другой. Тем не менее она снова могла проиграть.
Но выиграла. Снова.
Потому что она — Канада с ее исконным, генетическим умением выигрывать самые главные хоккейные матчи. Как она сделала это с шестого по восьмой матчи Суперсерии-72, проигрывая ее после пятого с одной победой, одной ничьей и тремя поражениями. И еще примерно миллион раз.
Канада могла проиграть, но выиграла, потому что она — Канада, а не 51-й штат США.
Игорь Рабинер