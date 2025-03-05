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Стало известно, сыграет ли Бояркин за сборную Казахстана на чемпионате мира

Вратарь астанинского «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Никита Бояркин выбыл из строя на срок до полугода. Об этом рассказал агент игрока Шуми Бабаев, передают Vesti.kz.

Источник: КФХ

«Никита Бояркин успешно прооперирован в Мюнхене после травмы крестообразных связок, которую получил в конце февраля в матче с “Ладой”. Бояркин пропустит ближайшие полгода. И по причине восстановления не сможет сыграть за сборную Казахстана на чемпионате мира», — написал Бабаев в своем телеграм-канале.

В текущем сезоне 26-летний Бояркин провел 38 игр в составе «Барыса», в которых его команда одержала девять побед. Он отражал 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,45.

Чемпионат мира-2025 пройдет в Швеции и Дании в период 9—25 мая.