Стало известно, сыграет ли Бояркин за сборную Казахстана на чемпионате мира

«Никита Бояркин успешно прооперирован в Мюнхене после травмы крестообразных связок, которую получил в конце февраля в матче с “Ладой”. Бояркин пропустит ближайшие полгода. И по причине восстановления не сможет сыграть за сборную Казахстана на чемпионате мира», — написал Бабаев в своем телеграм-канале.