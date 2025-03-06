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Сборную Казахстана «огорчили» перед ЧМ-2025 по хоккею

Хоккейный клуб «Барыс», потерявший все шансы на попадание в плей-офф КХЛ, сообщил о травме своего вратаря Андрея Шутова, передают Vesti.kz.

Источник: icehockey.kz

Пресс-служба астанчан отмечает, что Шутов в ближайшее время будет переведен в список травмированных и пропустит оставшиеся матчи команды в регулярном чемпионате.

В нынешнем сезоне КХЛ Шутов провел 16 игр и пропустил 59 шайб, отразив 89,4 процента бросков при коэффициенте надежности 3,84.

Ранее «Барыс» потерял другого вратаря Никиту Бояркина, который перенес операцию на крестообразных связках в Германии и будут восстанавливаться не менее полугода.

Напомним, что Шутов и Бояркин являются также вратарями сборной Казахстана, которой весной выступать на чемпионате мира-2025 в Швеции и Дании. Игры пройдут в период 9—25 мая.

Казахстан сыграет в группе B (Хернинг, Дания), а его соперниками будут Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, США, Германия и Венгрия.