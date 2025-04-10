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Казахстан сыграет с Россией перед чемпионатом мира: назван тренер команды

Сборная России по хоккею проведет традиционное турне в мае под руководством Романа Ротенберга, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

В 2025 году команда сыграет два матча в Тольятти, а также встретится со сборной Белоруссии в Минске и в Астане, где состоится турнир с участием сборной Казахстана перед чемпионатом мира.

«Роман Ротенберг будет главным тренером сборной России, а состав его помощников может измениться по сравнению с тем, что было в КХЛ в текущем сезоне. В основе сборной окажутся игроки ЦСКА и СКА. Капитаном команды назначен Сергей Плотников», — сообщил источник «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат мира-2025 пройдет в Швеции и Дании с 9 по 25 мая. Казахстанская сборная сыграет в группе B (Хернинг, Дания), а ее соперниками будут Швейцария, Чехия, Дания, Норвегия, США, Германия и Венгрия.

В группе A (Стокгольм, Швеция) будут соперничать Канада, Швеция, Финляндия, Словакия, Латвия, Австрия, Франция и Словения.