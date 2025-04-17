Узбекистан разнес соперника со счетом 26:1 на чемпионате мира

Матч завершился со счетом 26:1.
Авторы шайб у Узбекистана: Дорофеев (2:06, 27:44, 45:59), Коган (4:35, 35:37), Кравченко (5:57, 11:33, 13:14), Азимов (7:58, 22:47), Дадаходжаев (13:02, 22:47), Жилов (14:46, 21:36, 52:07), Назаревич (15:41, 21:11), Голубович (19:23, 32:57), Петросян (19:41), Расулов (32:34), Попов (34:39, 54:54), Синявский (37:03, 40:24).
У Индонезии единственную шайбу забросил Саломо (07:25).
Узбекистан лидирует в турнирной таблице с 10 очками. На втором месте — Кувейт (8 очков), далее следуют Армения и Индонезия (по 6 очков), Иран (3 очка) и Малайзия (0 очков). Команда, занявшая первое место, получит право на повышение в третий дивизион.