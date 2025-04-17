Узбекистан разнес соперника со счетом 26:1 на чемпионате мира

Узбекистан лидирует в турнирной таблице с 10 очками. На втором месте — Кувейт (8 очков), далее следуют Армения и Индонезия (по 6 очков), Иран (3 очка) и Малайзия (0 очков). Команда, занявшая первое место, получит право на повышение в третий дивизион.