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Камбэк решил судьбу матча сборной Казахстана по хоккею перед ЧМ

Юниорская сборная Казахстана по хоккею (U-18) провела контрольный матч с командой Австрии. Встреча прошла в Венгрии и завершилась со счетом 6:4 в пользу австрийцев, передают Vesti.kz.

Источник: eishockey.at

В ходе игры казахстанская сборная вела 1:0 и 2:1, но впоследствии соперник не только отыгрался, но и добился волевой победы.

У проигравших шайбы забросили Матвей Умеренков (01:19), Аристарх Киреев (26:23), Санжар Ибрагим (36:59) и Данил Дронов (56:28). В составе победителей отличились Леон Бажек (7:40), Мануэль Вадел (29:02), Пол Синтчниг (35:38), Константин Хатцингер (48:09), Джонатан Осган (52:05) и Леон Коларик (53:50).

Хоккеисты Казахстана прибыли в Венгрию 12 апреля для подготовки к юниорскому чемпионату мира в дивизионе IA. В Секешфехерваре казахстанцы провели ранее еще одну товарищескую встречу с хозяевами льда и победили со счетом 6:1, а уже 20 апреля начнут турнир матчем против сборной Словении. Также на групповом этапе казахстанцы сыграют с Украиной, Австрией, Данией и Венгрией.