Камбэк решил судьбу матча сборной Казахстана по хоккею перед ЧМ

Хоккеисты Казахстана прибыли в Венгрию 12 апреля для подготовки к юниорскому чемпионату мира в дивизионе IA. В Секешфехерваре казахстанцы провели ранее еще одну товарищескую встречу с хозяевами льда и победили со счетом 6:1, а уже 20 апреля начнут турнир матчем против сборной Словении. Также на групповом этапе казахстанцы сыграют с Украиной, Австрией, Данией и Венгрией.