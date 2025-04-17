Камбэк решил судьбу матча сборной Казахстана по хоккею перед ЧМ

В ходе игры казахстанская сборная вела 1:0 и 2:1, но впоследствии соперник не только отыгрался, но и добился волевой победы.
У проигравших шайбы забросили Матвей Умеренков (01:19), Аристарх Киреев (26:23), Санжар Ибрагим (36:59) и Данил Дронов (56:28). В составе победителей отличились Леон Бажек (7:40), Мануэль Вадел (29:02), Пол Синтчниг (35:38), Константин Хатцингер (48:09), Джонатан Осган (52:05) и Леон Коларик (53:50).
Хоккеисты Казахстана прибыли в Венгрию 12 апреля для подготовки к юниорскому чемпионату мира в дивизионе IA. В Секешфехерваре казахстанцы провели ранее еще одну товарищескую встречу с хозяевами льда и победили со счетом 6:1, а уже 20 апреля начнут турнир матчем против сборной Словении. Также на групповом этапе казахстанцы сыграют с Украиной, Австрией, Данией и Венгрией.