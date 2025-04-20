Двойным камбэком завершился матч Казахстана на ЧМ-2025 по хоккею

На старте турнира подопечные Сергея Старыгина встречались с командой Словении.
Первыми счет в матче открыли казахстанцы — на 7-й минуте Айтуар Нуржанов вывел команду вперед. Однако словенцы еще до перерыва сравняли счет. Второй период остался за словенцами (2:1), но Казахстан в третьем восстановил равновесие — отличился Бексултан Макыш (41-я). В овертайме счет не изменился (2:2), в итоге победителя пришлось выявлять в серии буллитов, где точнее оказались хоккеисты из Словении.
Казахстана на ЮЧМ-2025: когда и с кем матчи
21 апреля 2025, 22:30 — Казахстан — Венгрия
23 апреля 2025, 22:30 — Казахстан — Дания
24 апреля 2025, 19:00 — Австрия — Казахстан
26 апреля 2025, 22:30 — Казахстан — Украина.
Напомним, год назад наша сборная впервые за 11 лет выступила в элите юношеского хоккея и в этом году вновь поборется на выход в топ-дивизион.