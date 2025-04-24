На ЧМ по хоккею отменили разгром в матче сборной Казахстана

Казахстанские хоккеисты выиграли со счетом 4:2. В первом периоде они уверенно вели 3:0, но впоследствии позволили сопернику отыграть две шайбы. В концовке игры подопечные Сергея Старыгина забили еще один гол, но, к сожалению, упустили шанс на более разгромный результат. В составе победителей отличились Бексултан Макыш (6-я минута), Аристарх Киреев (14-я), Руслан Тусупбеков (15-я) и Санжар Ибрагим (59-я). У проигравших точными бросками отметились Леон Коларик (36-я) и Пол Оберхаузер (50-я).