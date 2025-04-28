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Кыргызстан выиграл ЧМ-2025 по хоккею

Сборная Кыргызстана по хоккею стала победителем чемпионата мира чемпионата мира в дивизионе IIIA, сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Матчи этого дивизиона состоялись в Стамбуле (Турция). Кыргызстанцы заняли первое место, набрав 15 очков из 15 возможных.

По ходу турнира сборная Кыргызстана обыграла команды: ЮАР (5:2), Люксембурга (6:0), Боснии и Герцеговины (5:1), Туркменистана (8:1) и Турции (3:1).

Таким образом, центральноазиатская сборная пошла на повышение и в следующем году сыграет в дивизионе IIA.

Как сложилась турнирное положение в дивизионе:

  • Кыргызстан — 15 очков;
  • Туркменистан — 11;
  • Турция — 9;
  • ЮАР — 4;
  • Босния и Герцеговина — 3;
  • Люксембург — 3.