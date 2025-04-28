Кыргызстан выиграл ЧМ-2025 по хоккею

Матчи этого дивизиона состоялись в Стамбуле (Турция). Кыргызстанцы заняли первое место, набрав 15 очков из 15 возможных.
По ходу турнира сборная Кыргызстана обыграла команды: ЮАР (5:2), Люксембурга (6:0), Боснии и Герцеговины (5:1), Туркменистана (8:1) и Турции (3:1).
Таким образом, центральноазиатская сборная пошла на повышение и в следующем году сыграет в дивизионе IIA.
Как сложилась турнирное положение в дивизионе:
- Кыргызстан — 15 очков;
- Туркменистан — 11;
- Турция — 9;
- ЮАР — 4;
- Босния и Герцеговина — 3;
- Люксембург — 3.