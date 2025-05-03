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Сборная Украины проиграла Японии и упустила шанс гарантировать себе место в элите хоккея на следующий год

Сегодня, 3 мая, в Румынии состоялся матч чемпионата мира (дивизион А1), в котором сборная Украины проиграла Японии со счетом 2:3.

Источник: Денис Костюченко, НОК-БЕЛТА

Этот результат не позволил украинцам гарантировать себе место в элите мирового хоккея на следующий год.

Сейчас в их активе 9 очков и второе место. На первом идут британцы с 9 баллами и матчем в запасе, которые победили Украину в очной игре.

Судьба сборной Украины зависит от игры Италия — Румыния. У итальянцев сейчас 7 баллов, и в случае победы они наберут 10, обойдя украинцев.

Напомним, из дивизиона А1 на чемпионат мира-2026 выйдут две сильнейшие сборные.

Таблица группы

Великобритания — 9 (4), Украина — 9 (5), Италия — 7 (4), Япония — 7 (5), Польша — 6 (4), Румыния — 1 (4).