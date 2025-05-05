Завершивший карьеру в НХЛ вратарь Флёри сыграет за сборную Канады на чемпионате мира

Флёри 40 лет, он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Также на его счету золото Олимпиады 2010 года, на которой он вошел в заявку национальной команды, однако не провел ни одного матча. Флёри ни разу не выходил на лед в составе взрослой сборной Канады.