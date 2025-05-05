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Завершивший карьеру в НХЛ вратарь Флёри сыграет за сборную Канады на чемпионате мира

Голкипер ранее никогда не выходил на лед в составе взрослой сборной Канады.

Источник: Reuters

ТАСС, 5 мая. Завершивший карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) вратарь Марк-Андре Флёри сыграет в составе сборной Канады на чемпионате мира 2025 года. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил журналист Майкл Руссо.

Флёри завершил карьеру в НХЛ после поражения «Миннесоты» в серии первого раунда Кубка Стэнли против «Вегаса» (2−4).

Ранее ТАСС сообщал, что в состав сборной Канады также вошел трехкратный обладатель Кубка Стэнли нападающий Сидни Кросби, с которым Флёри выступал за «Питтсбург».

Флёри 40 лет, он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Также на его счету золото Олимпиады 2010 года, на которой он вошел в заявку национальной команды, однако не провел ни одного матча. Флёри ни разу не выходил на лед в составе взрослой сборной Канады.

В 2025 году мировое первенство по хоккею примут Швеция и Дания. Турнир пройдет с 9 по 25 мая.