В IIHF назвали новые сроки принятия решения по участию России в Олимпиаде

«МОК находится в процессе смены президента. Но мы недавно провели с ними встречу, и я уверен, что к концу мая или началу июня у нас будут четкие рекомендации от МОК. Мы должны будем следовать рекомендациям. Потому что это всегда вопрос безопасности, и именно МОК организует соревнования. IIHF является частью олимпийской семьи, но мы также заявляем о своем мнении по данному вопросу», — приводит слова Тардифа SVT.