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В IIHF назвали новые сроки принятия решения по участию России в Олимпиаде

Глава IIHF: МОК даст рекомендации по участию РФ в ОИ в конце мая или начале июня.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что решение по участию сборной России в Олимпийских играх 2026 года будет принято после получения рекомендаций от Международного олимпийского комитета (МОК) в конце мая или начале июня.

Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В феврале 2025-го организация продлила отстранение российской команды до чемпионата мира 2026 года в Швейцарии. Вопрос участия сборной России в олимпийском хоккейном турнире будет рассмотрен после рекомендации МОК.

«МОК находится в процессе смены президента. Но мы недавно провели с ними встречу, и я уверен, что к концу мая или началу июня у нас будут четкие рекомендации от МОК. Мы должны будем следовать рекомендациям. Потому что это всегда вопрос безопасности, и именно МОК организует соревнования. IIHF является частью олимпийской семьи, но мы также заявляем о своем мнении по данному вопросу», — приводит слова Тардифа SVT.

Сборная России в случае допуска сыграет в группе С со сборными США, Словакии и Латвии. При противоположном решении место россиян займет команда Франции. Ранее заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли поддержал заявление главы Ассоциации игроков НХЛ Марти Уолша об участии сборной России в олимпийском турнире, отметив, что это улучшило бы соревнования.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.