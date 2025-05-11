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Пятью шайбами обернулся матч Казахстана за лидерство в группе ЧМ-2025 по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею провела второй матч на чемпионате мира-2025 в элитном дивизионе, проходящего в Хернинге (Дания), передают Vesti.kz.

Источник: IIHF

В рамках группового этапа подопечные Олега Болякина встречались с командой Германии и уступили со счетом 1:4.

Первыми счет в матче открыли казахстанцы. Уже на третьей минуте отличился Никита Михайлис. Однако затем забивали только немцы.

Таким образом, Казахстан потерпел первое поражение на ЧМ-2025, а Германия одержала вторую победу в двух играх и делит с США лидерство в группе.

Расписание матчей сборной Казахстана на ЧМ-2025:

  • 3 мая (вторник). 23:20. Казахстан — Венгрия;
  • 14 мая (среда). 23:20. Казахстан — Дания;
  • 17 мая (суббота). 19:20. Чехия — Казахстан;
  • 18 мая (воскресенье). 19:20. Казахстан — США;
  • 20 мая (вторник). 15:20. Швейцария — Казахстан.