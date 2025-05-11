Пятью шайбами обернулся матч Казахстана за лидерство в группе ЧМ-2025 по хоккею

В рамках группового этапа подопечные Олега Болякина встречались с командой Германии и уступили со счетом 1:4.
Первыми счет в матче открыли казахстанцы. Уже на третьей минуте отличился Никита Михайлис. Однако затем забивали только немцы.
Таким образом, Казахстан потерпел первое поражение на ЧМ-2025, а Германия одержала вторую победу в двух играх и делит с США лидерство в группе.
Расписание матчей сборной Казахстана на ЧМ-2025:
- 3 мая (вторник). 23:20. Казахстан — Венгрия;
- 14 мая (среда). 23:20. Казахстан — Дания;
- 17 мая (суббота). 19:20. Чехия — Казахстан;
- 18 мая (воскресенье). 19:20. Казахстан — США;
- 20 мая (вторник). 15:20. Швейцария — Казахстан.