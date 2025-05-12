Сборная США потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею

Заброшенными шайбами отметились Дамьен Рият (13-я минута), Йонас Зигенталер (16) и Дин Кукан (32). Ворота сборной Швейцарии защищал Леонардо Дженнони.
Сборная Швейцарии после 3 матчей набрала 7 очков и вышла на 1-е место в группе В. Американцы потерпели первое поражение на турнире. Команда США с 6 очами после 3 игр располагается на 2-й строчке в группе В.
В следующем матче сборная США 14 мая сыграет с командой Норвегии. Швейцарцы 15 мая встретятся с немцами.
Чемпионат мира проходит в Швеции и Дании, турнир завершится 25 мая. Действующим чемпионом мира является сборная Чехии, в финале обыгравшая команду Швейцарии (2:0). Сборная России пять раз становилась победителем турнира, команда не принимает участия в чемпионате мира по решению Международной федерации хоккея.
Райан Варсофски
Патрик Фишер
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит