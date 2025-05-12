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Сборная США потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею

СТОКГОЛЬМ, 12 мая. /ТАСС/. Сборная Швейцарии со счетом 3:0 обыграла команду США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча прошла в Дании.

Заброшенными шайбами отметились Дамьен Рият (13-я минута), Йонас Зигенталер (16) и Дин Кукан (32). Ворота сборной Швейцарии защищал Леонардо Дженнони.

Сборная Швейцарии после 3 матчей набрала 7 очков и вышла на 1-е место в группе В. Американцы потерпели первое поражение на турнире. Команда США с 6 очами после 3 игр располагается на 2-й строчке в группе В.

В следующем матче сборная США 14 мая сыграет с командой Норвегии. Швейцарцы 15 мая встретятся с немцами.

Чемпионат мира проходит в Швеции и Дании, турнир завершится 25 мая. Действующим чемпионом мира является сборная Чехии, в финале обыгравшая команду Швейцарии (2:0). Сборная России пять раз становилась победителем турнира, команда не принимает участия в чемпионате мира по решению Международной федерации хоккея.

США
0:3
0:0, 0:0, 0:0
Швейцария
Хоккей, Чемпионат мира, Группа B
12.05.2025, 17:20 (МСК UTC+3)
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Главные тренеры
Райан Варсофски
Патрик Фишер
Вратари
Статистика
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит