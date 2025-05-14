Сенсацией обернулся матч Казахстана на ЧМ-2025 по хоккею

Однако венгры уже в дебюте третьего периода вновь восстановили преимущество в две шайбы — на 41-й минуте отличился Вильмош Галло. На 44-й минуте уже венгры забросили шайбу, реализовав большинство. Гол на свой счет записал Петер Винце. Менее чем за минуту до финальной сирены Валерий Орехов забросил вторую шайбу сборную Казахстана.