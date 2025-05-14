Сенсацией обернулся матч Казахстана на ЧМ-2025 по хоккею

В этом матче команда Олега Болякина считалась фаворитом — в августе 2024 года сборная Казахстана обыграла венгров (5:2) в матче квалификации к Зимней Олимпиаде-2026.
Впрочем, в отчетной игре команда Венгрии обескуражила казахстанцев, открыв счет уже на 15-й секунде. Отличился Юнош Хари. Под конец первого периода Иштван Тербош (19-я минута) забросил вторую шайбу в ворота сборной Казахстана.
Во втором периоде, на 35-й минуте Никита Михайлис отыграл одну шайбу. В этом эпизоде подопечные Болякина играли в большинстве.
Однако венгры уже в дебюте третьего периода вновь восстановили преимущество в две шайбы — на 41-й минуте отличился Вильмош Галло. На 44-й минуте уже венгры забросили шайбу, реализовав большинство. Гол на свой счет записал Петер Винце. Менее чем за минуту до финальной сирены Валерий Орехов забросил вторую шайбу сборную Казахстана.
Турнирное положение в группе В:
- Германия — 9 очков;
- Чехия — 8;
- Швейцария — 7;
- США — 6;
- Казахстан — 3;
- Венгрия — 3;
- Норвегия — 0;
- Дания — 0.
Напомним, первые четыре команды из группы выходят в плей-офф (¼ финала), а последняя — вылетает из элитного дивизиона ЧМ.
Расписание матчей сборной Казахстана на ЧМ-2025:
- 14 мая (среда). 23:20. Казахстан — Дания;
- 17 мая (суббота). 19:20. Чехия — Казахстан;
- 18 мая (воскресенье). 19:20. Казахстан — США;
- 20 мая (вторник). 15:20. Швейцария — Казахстан.
Олег Болякин
Гергей Майорошш
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит