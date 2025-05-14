Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенсацией обернулся матч Казахстана на ЧМ-2025 по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею уступила команде Венгрии на ЧМ-2025 в топ-дивизионе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: КФХ

В этом матче команда Олега Болякина считалась фаворитом — в августе 2024 года сборная Казахстана обыграла венгров (5:2) в матче квалификации к Зимней Олимпиаде-2026.

Впрочем, в отчетной игре команда Венгрии обескуражила казахстанцев, открыв счет уже на 15-й секунде. Отличился Юнош Хари. Под конец первого периода Иштван Тербош (19-я минута) забросил вторую шайбу в ворота сборной Казахстана.

Во втором периоде, на 35-й минуте Никита Михайлис отыграл одну шайбу. В этом эпизоде подопечные Болякина играли в большинстве.

Однако венгры уже в дебюте третьего периода вновь восстановили преимущество в две шайбы — на 41-й минуте отличился Вильмош Галло. На 44-й минуте уже венгры забросили шайбу, реализовав большинство. Гол на свой счет записал Петер Винце. Менее чем за минуту до финальной сирены Валерий Орехов забросил вторую шайбу сборную Казахстана.

Турнирное положение в группе В:

  • Германия — 9 очков;
  • Чехия — 8;
  • Швейцария — 7;
  • США — 6;
  • Казахстан — 3;
  • Венгрия — 3;
  • Норвегия — 0;
  • Дания — 0.

Напомним, первые четыре команды из группы выходят в плей-офф (¼ финала), а последняя — вылетает из элитного дивизиона ЧМ.

Расписание матчей сборной Казахстана на ЧМ-2025:

  • 14 мая (среда). 23:20. Казахстан — Дания;
  • 17 мая (суббота). 19:20. Чехия — Казахстан;
  • 18 мая (воскресенье). 19:20. Казахстан — США;
  • 20 мая (вторник). 15:20. Швейцария — Казахстан.

Казахстан
2:4
0:0, 0:0, 0:0
Венгрия
Хоккей, Чемпионат мира, Группа B
13.05.2025, 21:20 (МСК UTC+3)
Jyske Bank Boxen
Главные тренеры
Олег Болякин
Гергей Майорошш
Вратари
Статистика
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит