Капитан сборной Швейцарии пропустит остаток ЧМ по хоккею из-за травмы

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Капитан сборной Швейцарии Нико Хишир пропустит оставшуюся часть чемпионата мира из-за полученного повреждения, сообщается на сайте Федерации хоккея Швейцарии.
26-летний нападающий получил мышечное повреждение в матче против сборной Германии 15 мая (5:1).
«Полученная травма не является серьезной, но игрок не успеет восстановиться до конца турнира. Он останется с командой, продолжая ее поддерживать, и начнет восстановление после травмы», — говорится в сообщении федерации.
В пятницу сборная Швейцарии со счетом 3:0 обыграла команду Норвегии и обеспечила себе выход в четвертьфинал турнира.
Хишир на чемпионате мира сыграл за сборную Швейцарии 4 матча и набрал 3 очка (2 гола + 1 передача).