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Капитан сборной Швейцарии пропустит остаток ЧМ по хоккею из-за травмы

Капитан сборной Швейцарии Хишир пропустит остаток ЧМ по хоккею из-за травмы.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Капитан сборной Швейцарии Нико Хишир пропустит оставшуюся часть чемпионата мира из-за полученного повреждения, сообщается на сайте Федерации хоккея Швейцарии.

26-летний нападающий получил мышечное повреждение в матче против сборной Германии 15 мая (5:1).

«Полученная травма не является серьезной, но игрок не успеет восстановиться до конца турнира. Он останется с командой, продолжая ее поддерживать, и начнет восстановление после травмы», — говорится в сообщении федерации.

В пятницу сборная Швейцарии со счетом 3:0 обыграла команду Норвегии и обеспечила себе выход в четвертьфинал турнира.

Хишир на чемпионате мира сыграл за сборную Швейцарии 4 матча и набрал 3 очка (2 гола + 1 передача).