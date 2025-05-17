Сборная США обыграла Германию в матче чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Сборная США обыграла команду Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в шведском Стокгольме и датском Хернинге.
Встреча группы В прошла в Хернинге и завершилась со счетом 6:3 (3:0, 0:3, 3:0) в пользу американцев. В составе сборной США отличились Тэйдж Томпсон (2), Фрэнк Назар (10), Дрю О’Коннор (15), Конор Гарленд (45), Логан Кули (57) и Клейтон Келлер (59). У сборной Германии шайбы забросили Эрик Мик (29), Йонас Мюллер (35) и Войцех Стаховяк (36).
Сборная США (11 очков), одержавшая четвертую победу при одном поражении, поднялась на второе место в таблице группы B. Сборная Германии (9) с тремя победами и двумя поражениями располагается на четвертой позиции.
В следующем матче американцы сыграют с казахстанцами 18 мая, а немцы встретятся с чехами днем позднее.
В матче группы A сборная Финляндии со счетом 2:1 обыграла команду Латвии.
Чемпионат мира завершится 25 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.