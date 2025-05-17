Сборная США обыграла Германию в матче чемпионата мира по хоккею

Встреча группы В прошла в Хернинге и завершилась со счетом 6:3 (3:0, 0:3, 3:0) в пользу американцев. В составе сборной США отличились Тэйдж Томпсон (2), Фрэнк Назар (10), Дрю О’Коннор (15), Конор Гарленд (45), Логан Кули (57) и Клейтон Келлер (59). У сборной Германии шайбы забросили Эрик Мик (29), Йонас Мюллер (35) и Войцех Стаховяк (36).