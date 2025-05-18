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Со счетом 6:1 завершился матч Казахстана на ЧМ-2025 по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею уступила команде США в матче группового этапа чемпионата мира в топ-дивизионе, сообщают Vesti.kz.

Источник: КФХ

Встреча группы B в датском Хернинге завершилась со счетом 6:1 в пользу американцев.

Примечательно, что первый период оказался безголевым. А во втором подопечные Олега Болякина пропустили пять шайб. Голы на счету Франка Назара (27 минута), Джексона Лякомба (32), Тэга Томпсона (34), Мэтти Бениерса (35) и Майкла Кесслеринга (39).

В заключительном периоде Зак Веренски (46) забросил шестую шайбу. Казахстан размочил счет на последней минуте. Взятие ворот оформил Владимир Волков.

Сборная Казахстана в пяти матчах одержала одну победу, обыграв Норвегию (2:1) и потерпела четыре поражения: от Германии (1:4), Венгрии (2:4), Дании (1:5) и Чехии (1:8).

Команда Казахстана, набрав три очка, занимает предпоследнее, седьмое место в группе. У США 14 баллов и второе место в группе. Американцы по дополнительным показателям уступают команде Чехии.

Казахстан
1:6
0:0, 0:0, 0:0
США
Хоккей, Чемпионат мира, Группа B
18.05.2025, 17:20 (МСК UTC+3)
Avicii Arena
Главные тренеры
Олег Болякин
Райан Варсофски
Вратари
Статистика
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит