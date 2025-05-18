Со счетом 6:1 завершился матч Казахстана на ЧМ-2025 по хоккею

Примечательно, что первый период оказался безголевым. А во втором подопечные Олега Болякина пропустили пять шайб. Голы на счету Франка Назара (27 минута), Джексона Лякомба (32), Тэга Томпсона (34), Мэтти Бениерса (35) и Майкла Кесслеринга (39).