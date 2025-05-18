Со счетом 6:1 завершился матч Казахстана на ЧМ-2025 по хоккею

Встреча группы B в датском Хернинге завершилась со счетом 6:1 в пользу американцев.
Примечательно, что первый период оказался безголевым. А во втором подопечные Олега Болякина пропустили пять шайб. Голы на счету Франка Назара (27 минута), Джексона Лякомба (32), Тэга Томпсона (34), Мэтти Бениерса (35) и Майкла Кесслеринга (39).
В заключительном периоде Зак Веренски (46) забросил шестую шайбу. Казахстан размочил счет на последней минуте. Взятие ворот оформил Владимир Волков.
Сборная Казахстана в пяти матчах одержала одну победу, обыграв Норвегию (2:1) и потерпела четыре поражения: от Германии (1:4), Венгрии (2:4), Дании (1:5) и Чехии (1:8).
Команда Казахстана, набрав три очка, занимает предпоследнее, седьмое место в группе. У США 14 баллов и второе место в группе. Американцы по дополнительным показателям уступают команде Чехии.
Олег Болякин
Райан Варсофски
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит