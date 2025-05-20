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Казахстан на ЧМ-2025 по хоккею: что нужно сборной для сохранения прописки в элите

Сегодня, 20 мая, сборная Казахстана по хоккею проведет заключительный матч на групповом этапе чемпионата мира-2025, который проходит в Швеции и Дании, передают Vesti.kz.

Источник: КФХ

Подопечные Олега Болякина оказались в непростой ситуации перед игрой со сборной Швейцарии. Накануне сборная Норвегии обыграла команду Венгрии (1:0), тем самым отправив Казахстан на последнее место в группе В.

Текущая таблица группы B:

  1. Чехия — 17 очков;
  2. Швейцария — 16;
  3. США — 14;
  4. Дания — 9;
  5. Германия — 9;
  6. Норвегия — 4;
  7. Венгрия — 3;
  8. Казахстан — 3.

Почему Венгрия находится в таблице выше Казахстана? Все просто — по регламенту Международной федерации хоккея (IIHF) при равенстве очков учитывается результат личной встречи, которую казахстанцы проиграли (2:4).

Как Казахстану остаться в элите

Таким образом, сборной Казахстана для сохранения прописки в элитном дивизионе необходимо набрать одно очко в матче со Швейцарией — завершить встречу вничью в основное время. В этом случае команда Болякина обойдет Венгрию.

Поражение же от швейцарцев в основное время автоматически отправит Казахстан в первый дивизион. Ранее туда из группы А вылетела сборная Франции.