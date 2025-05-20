Казахстан на ЧМ-2025 по хоккею: что нужно сборной для сохранения прописки в элите

Подопечные Олега Болякина оказались в непростой ситуации перед игрой со сборной Швейцарии. Накануне сборная Норвегии обыграла команду Венгрии (1:0), тем самым отправив Казахстан на последнее место в группе В.
Текущая таблица группы B:
- Чехия — 17 очков;
- Швейцария — 16;
- США — 14;
- Дания — 9;
- Германия — 9;
- Норвегия — 4;
- Венгрия — 3;
- Казахстан — 3.
Почему Венгрия находится в таблице выше Казахстана? Все просто — по регламенту Международной федерации хоккея (IIHF) при равенстве очков учитывается результат личной встречи, которую казахстанцы проиграли (2:4).
Как Казахстану остаться в элите
Таким образом, сборной Казахстана для сохранения прописки в элитном дивизионе необходимо набрать одно очко в матче со Швейцарией — завершить встречу вничью в основное время. В этом случае команда Болякина обойдет Венгрию.
Поражение же от швейцарцев в основное время автоматически отправит Казахстан в первый дивизион. Ранее туда из группы А вылетела сборная Франции.