Камбэк решил судьбу сборной Казахстана на ЧМ по хоккею

В этом матче решалось, сможет ли национальная команда сохранить прописку в элитном дивизионе.
Первый период прошел удачно для нашей команды. На 16-й минуте нападающий владивостокского «Адмирала» Аркадий Шестаков отправил шайбу в ворота соперника.
Преимущество сохранялось до конца второго периода, но затем конкурентам удалось не только отыграться, но и выиграть.
В конце второго периода отличился Кевин Фиала, реализовавший большинство за пять секунд до перерыва — 1:1.
В третьем периоде отличился один из лучших снайперов турнира Свен Андригетто, а затем швейцарцы забили еще два гола в течение 38 секунд — 1:4.
Таким образом, подопечные Олега Болякина покидают элитный дивизион, а Швейцария выбивается в лидеры группы B.
Текущая таблица группы B:
- Швейцария — 19;
- Чехия — 17 очков;
- США — 14;
- Дания — 9;
- Германия — 9;
- Норвегия — 4;
- Венгрия — 3;
- Казахстан — 3.
Напомним, в плей-офф выходят четыре лучшие команды группы, а сборная, занявшая последнее место, покидает элитный дивизион чемпионата мира.
Патрик Фишер
Олег Болякин
Стефан Шарлен
Максим Павленко
(Максим Павленко)
15:17
Аркадий Шестаков
(Адиль Бекетаев, Никита Михайлис)
20:53
Дмитрий Бреус
38:45
Владимир Волков
39:55
Кевин Фиала
(Денис Мальгин, Дин Кукан)
40:38
Тимо Майер
45:53
Вячеслав Колесников
47:15
Свен Андригетто
(Денис Мальгин, Янис Мозер)
57:06
Андрес Амбюль
57:44
Дамьен Риат
(Кевин Фиала, Симон Кнак)
58:10
Тим Берни
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Кристиан Викман
(Финляндия)
Главный судья
Кристиан Офнер
(Австрия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит