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Камбэк решил судьбу сборной Казахстана на ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею сыграла заключительный матч на групповом этапе чемпионата мира-2025 против команды Швейцарии, передают Vesti.kz.

Источник: icehockey.kz

В этом матче решалось, сможет ли национальная команда сохранить прописку в элитном дивизионе.

Первый период прошел удачно для нашей команды. На 16-й минуте нападающий владивостокского «Адмирала» Аркадий Шестаков отправил шайбу в ворота соперника.

Преимущество сохранялось до конца второго периода, но затем конкурентам удалось не только отыграться, но и выиграть.

В конце второго периода отличился Кевин Фиала, реализовавший большинство за пять секунд до перерыва — 1:1.

В третьем периоде отличился один из лучших снайперов турнира Свен Андригетто, а затем швейцарцы забили еще два гола в течение 38 секунд — 1:4.

Таким образом, подопечные Олега Болякина покидают элитный дивизион, а Швейцария выбивается в лидеры группы B.

Текущая таблица группы B:

  1. Швейцария — 19;
  2. Чехия — 17 очков;
  3. США — 14;
  4. Дания — 9;
  5. Германия — 9;
  6. Норвегия — 4;
  7. Венгрия — 3;
  8. Казахстан — 3.

Напомним, в плей-офф выходят четыре лучшие команды группы, а сборная, занявшая последнее место, покидает элитный дивизион чемпионата мира.

Швейцария
4:1
0:1, 1:0, 3:0
Казахстан
Хоккей, Чемпионат мира, Группа B
20.05.2025, 13:20 (МСК UTC+3)
Jyske Bank Boxen, 3833 зрителя
Главные тренеры
Патрик Фишер
Олег Болякин
Вратари
Стефан Шарлен
Максим Павленко
(Максим Павленко)
1-й период
15:17
Аркадий Шестаков
(Адиль Бекетаев, Никита Михайлис)
2-й период
20:53
Дмитрий Бреус
38:45
Владимир Волков
39:55
Кевин Фиала
(Денис Мальгин, Дин Кукан)
3-й период
40:38
Тимо Майер
45:53
Вячеслав Колесников
47:15
Свен Андригетто
(Денис Мальгин, Янис Мозер)
57:06
Андрес Амбюль
57:44
Дамьен Риат
(Кевин Фиала, Симон Кнак)
58:10
Тим Берни
Статистика
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Кристиан Викман
(Финляндия)
Главный судья
Кристиан Офнер
(Австрия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит