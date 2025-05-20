В сборной Казахстана высказались о камбэке на ЧМ-2025 по хоккею

На вопрос о том, что нужно изменить, чтобы вернуться на высший уровень, хоккеист дал прямой ответ: «Все поняли, что это турнир как плей-офф — короткий и напряженный. Нужно быть готовыми физически, чтобы хватало сил на все три периода. И нужно конкурировать с игроками из топовых лиг Европы и НХЛ».