В сборной Казахстана высказались о камбэке на ЧМ-2025 по хоккею

По словам хоккеиста, команда выложилась на максимум, но недостаток физической подготовки и усталость в концовке сыграли решающую роль.
— Очень много сил отдали, играя в обороне. И без того не было больших физических запасов, но еще и пришлось много работать в защите. Думаю, из-за этого пошли удаления. Не хватило выносливости, чтобы в конце правильно отыграть в меньшинстве, — цитирует слова Шестакова Shaiba.kz.
Шестаков признал, что его гол воодушевил команду, и второй период сборная провела с настроем.
— После шайбы было воодушевление. В концовке мы все же уступили 0:1, но уже не так, как в предыдущих матчах, где пропускали по несколько голов. Это добавило энергии, — подчеркнул форвард.
Он также рассказал, что тренерский штаб акцентировал внимание на микродуэлях и борьбе за шайбу, где важно выигрывать каждый эпизод, чтобы повлиять на итог игры. Шестаков признал, что поражение от Венгрии стало ключевым моментом всего турнира.
На вопрос о том, что нужно изменить, чтобы вернуться на высший уровень, хоккеист дал прямой ответ: «Все поняли, что это турнир как плей-офф — короткий и напряженный. Нужно быть готовыми физически, чтобы хватало сил на все три периода. И нужно конкурировать с игроками из топовых лиг Европы и НХЛ».
Напомним, что по итогам матча с Швейцарией сборная Казахстана завершила чемпионат мира на последнем месте в группе B и покинула элитный дивизион. Автором единственной забитой шайбы нашей национальной команды стал Шестаков.
Патрик Фишер
Олег Болякин
Стефан Шарлен
Максим Павленко
(Максим Павленко)
15:17
Аркадий Шестаков
(Адиль Бекетаев, Никита Михайлис)
20:53
Дмитрий Бреус
38:45
Владимир Волков
39:55
Кевин Фиала
(Денис Мальгин, Дин Кукан)
40:38
Тимо Майер
45:53
Вячеслав Колесников
47:15
Свен Андригетто
(Денис Мальгин, Янис Мозер)
57:06
Андрес Амбюль
57:44
Дамьен Риат
(Кевин Фиала, Симон Кнак)
58:10
Тим Берни
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Кристиан Викман
(Финляндия)
Главный судья
Кристиан Офнер
(Австрия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит