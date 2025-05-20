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В сборной Казахстана высказались о камбэке на ЧМ-2025 по хоккею

Нападающий сборной Казахстана Аркадий Шестаков прокомментировал камбэк в матче с Швейцарией в заключительной игре группового этапа чемпионата мира по хоккею, передают Vesti.kz.

Источник: IIHF

По словам хоккеиста, команда выложилась на максимум, но недостаток физической подготовки и усталость в концовке сыграли решающую роль.

— Очень много сил отдали, играя в обороне. И без того не было больших физических запасов, но еще и пришлось много работать в защите. Думаю, из-за этого пошли удаления. Не хватило выносливости, чтобы в конце правильно отыграть в меньшинстве, — цитирует слова Шестакова Shaiba.kz.

Шестаков признал, что его гол воодушевил команду, и второй период сборная провела с настроем.

— После шайбы было воодушевление. В концовке мы все же уступили 0:1, но уже не так, как в предыдущих матчах, где пропускали по несколько голов. Это добавило энергии, — подчеркнул форвард.

Он также рассказал, что тренерский штаб акцентировал внимание на микродуэлях и борьбе за шайбу, где важно выигрывать каждый эпизод, чтобы повлиять на итог игры. Шестаков признал, что поражение от Венгрии стало ключевым моментом всего турнира.

На вопрос о том, что нужно изменить, чтобы вернуться на высший уровень, хоккеист дал прямой ответ: «Все поняли, что это турнир как плей-офф — короткий и напряженный. Нужно быть готовыми физически, чтобы хватало сил на все три периода. И нужно конкурировать с игроками из топовых лиг Европы и НХЛ».

Напомним, что по итогам матча с Швейцарией сборная Казахстана завершила чемпионат мира на последнем месте в группе B и покинула элитный дивизион. Автором единственной забитой шайбы нашей национальной команды стал Шестаков.

Швейцария
4:1
0:1, 1:0, 3:0
Казахстан
Хоккей, Чемпионат мира, Группа B
20.05.2025, 13:20 (МСК UTC+3)
Jyske Bank Boxen, 3833 зрителя
Главные тренеры
Патрик Фишер
Олег Болякин
Вратари
Стефан Шарлен
Максим Павленко
(Максим Павленко)
1-й период
15:17
Аркадий Шестаков
(Адиль Бекетаев, Никита Михайлис)
2-й период
20:53
Дмитрий Бреус
38:45
Владимир Волков
39:55
Кевин Фиала
(Денис Мальгин, Дин Кукан)
3-й период
40:38
Тимо Майер
45:53
Вячеслав Колесников
47:15
Свен Андригетто
(Денис Мальгин, Янис Мозер)
57:06
Андрес Амбюль
57:44
Дамьен Риат
(Кевин Фиала, Симон Кнак)
58:10
Тим Берни
Статистика
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Кристиан Викман
(Финляндия)
Главный судья
Кристиан Офнер
(Австрия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит