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Капитан сборной Казахстана по хоккею высказался о вылете из ЧМ-2025

Капитан сборной Казахстана по хоккею Роман Старченко прокомментировал поражение в матче с Швейцарией (1:4) в заключительной игре группового этапа чемпионата мира по хоккею, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

— Два очень хороших периода сборная показала сегодня в игре со швейцарцами. Как вы считаете?

— Да.

— Что не получилось в третьем периоде?

— Выиграть игру.

— В целом, какова ваша оценка к турниру и нашей сборной?

— Не мне оценивать. Я уже сказал всем ребятам. Спасибо всем, молодцы. За самоотдачу, самоотверженность, за желание играть, — сказал Старченко в интервью In hockey.tv.

При этом Старченко не дал ответ на вопрос, будет ли он выступать за сборную в следующим мировом первенстве.

Напомним, сборная Казахстана завершила свое выступление на чемпионате мира, уступив в заключительном матче Швейцарии и заняв последнее место в группе B. Таким образом, национальная команда покидает элитный дивизион. Единственную шайбу в составе казахстанцев забросил Аркадий Шестаков.

Швейцария
4:1
0:1, 1:0, 3:0
Казахстан
Хоккей, Чемпионат мира, Группа B
20.05.2025, 13:20 (МСК UTC+3)
Jyske Bank Boxen, 3833 зрителя
Главные тренеры
Патрик Фишер
Олег Болякин
Вратари
Стефан Шарлен
Максим Павленко
(Максим Павленко)
1-й период
15:17
Аркадий Шестаков
(Адиль Бекетаев, Никита Михайлис)
2-й период
20:53
Дмитрий Бреус
38:45
Владимир Волков
39:55
Кевин Фиала
(Денис Мальгин, Дин Кукан)
3-й период
40:38
Тимо Майер
45:53
Вячеслав Колесников
47:15
Свен Андригетто
(Денис Мальгин, Янис Мозер)
57:06
Андрес Амбюль
57:44
Дамьен Риат
(Кевин Фиала, Симон Кнак)
58:10
Тим Берни
Статистика
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Кристиан Викман
(Финляндия)
Главный судья
Кристиан Офнер
(Австрия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит