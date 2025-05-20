Капитан сборной Казахстана по хоккею высказался о вылете из ЧМ-2025

— Два очень хороших периода сборная показала сегодня в игре со швейцарцами. Как вы считаете?
— Да.
— Что не получилось в третьем периоде?
— Выиграть игру.
— В целом, какова ваша оценка к турниру и нашей сборной?
— Не мне оценивать. Я уже сказал всем ребятам. Спасибо всем, молодцы. За самоотдачу, самоотверженность, за желание играть, — сказал Старченко в интервью In hockey.tv.
При этом Старченко не дал ответ на вопрос, будет ли он выступать за сборную в следующим мировом первенстве.
Напомним, сборная Казахстана завершила свое выступление на чемпионате мира, уступив в заключительном матче Швейцарии и заняв последнее место в группе B. Таким образом, национальная команда покидает элитный дивизион. Единственную шайбу в составе казахстанцев забросил Аркадий Шестаков.
Патрик Фишер
Олег Болякин
Стефан Шарлен
Максим Павленко
(Максим Павленко)
15:17
Аркадий Шестаков
(Адиль Бекетаев, Никита Михайлис)
20:53
Дмитрий Бреус
38:45
Владимир Волков
39:55
Кевин Фиала
(Денис Мальгин, Дин Кукан)
40:38
Тимо Майер
45:53
Вячеслав Колесников
47:15
Свен Андригетто
(Денис Мальгин, Янис Мозер)
57:06
Андрес Амбюль
57:44
Дамьен Риат
(Кевин Фиала, Симон Кнак)
58:10
Тим Берни
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Кристиан Викман
(Финляндия)
Главный судья
Кристиан Офнер
(Австрия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит