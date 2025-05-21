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«Заслуженно получили по щам». Хоккеист сборной Казахстана — о провале на ЧМ

Защитник сборной Казахстана Адиль Бекетаев высказался после поражения от команды Швейцарии и вылета из элитного дивизиона чемпионата мира-2025 по хоккею, проходящего в Швеции и Дании, передают Vesti.kz.

Источник: IIHF.com

Камбэк решил судьбу сборной Казахстана на ЧМ по хоккею.

«Думаю, мы заслуженно получили по щам за этот чемпионат мира. Если смотреть реально, то много работы у нас вне хоккея. В хоккейных мелочах, которые окружают именно хоккеиста.

Думаю, спортсмен, который играет в элитном дивизионе чемпионата мира, вообще не должен ни о чем думать, приезжать сюда, так скажем, одетым обутым, с клюшками, со спортпитом и так далее.

Мы очень сильно отстаем в этом плане, приходится что-то ходить, просить, чего-то у нас нет. Думаю, просто надо немного больше профессионализма вносить в наш хоккей. Я никак не скидываю себя, ответственность со сборной, но это базовые вещи, которые должны быть для спортсмена.
Мы не должны приезжать сюда и что-то ходить и клянчить, потом чувствовать еще себя как-то виноватыми», — приводит его слова Спорт Шредингера.

Напомним, сборная Казахстана проиграла шесть из семи матчей на групповой стадии, заняла последнее место в таблице и вылетела из элитного дивизиона чемпионата мира. В плей-офф вышли четыре лучшие команды группы В — Швейцария, США, Чехия и Дания.

Швейцария
4:1
0:1, 1:0, 3:0
Казахстан
Хоккей, Чемпионат мира, Группа B
20.05.2025, 13:20 (МСК UTC+3)
Jyske Bank Boxen, 3833 зрителя
Главные тренеры
Патрик Фишер
Олег Болякин
Вратари
Стефан Шарлен
Максим Павленко
(Максим Павленко)
1-й период
15:17
Аркадий Шестаков
(Адиль Бекетаев, Никита Михайлис)
2-й период
20:53
Дмитрий Бреус
38:45
Владимир Волков
39:55
Кевин Фиала
(Денис Мальгин, Дин Кукан)
3-й период
40:38
Тимо Майер
45:53
Вячеслав Колесников
47:15
Свен Андригетто
(Денис Мальгин, Янис Мозер)
57:06
Андрес Амбюль
57:44
Дамьен Риат
(Нино Нидеррайтер, Кевин Фиала, Симон Кнак)
58:10
Тим Берни
Статистика
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Кристиан Викман
(Финляндия)
Главный судья
Кристиан Офнер
(Австрия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит