«Заслуженно получили по щам». Хоккеист сборной Казахстана — о провале на ЧМ

Камбэк решил судьбу сборной Казахстана на ЧМ по хоккею.
«Думаю, мы заслуженно получили по щам за этот чемпионат мира. Если смотреть реально, то много работы у нас вне хоккея. В хоккейных мелочах, которые окружают именно хоккеиста.
Думаю, спортсмен, который играет в элитном дивизионе чемпионата мира, вообще не должен ни о чем думать, приезжать сюда, так скажем, одетым обутым, с клюшками, со спортпитом и так далее.
Мы очень сильно отстаем в этом плане, приходится что-то ходить, просить, чего-то у нас нет. Думаю, просто надо немного больше профессионализма вносить в наш хоккей. Я никак не скидываю себя, ответственность со сборной, но это базовые вещи, которые должны быть для спортсмена.
Мы не должны приезжать сюда и что-то ходить и клянчить, потом чувствовать еще себя как-то виноватыми», — приводит его слова Спорт Шредингера.
Напомним, сборная Казахстана проиграла шесть из семи матчей на групповой стадии, заняла последнее место в таблице и вылетела из элитного дивизиона чемпионата мира. В плей-офф вышли четыре лучшие команды группы В — Швейцария, США, Чехия и Дания.
Патрик Фишер
Олег Болякин
Стефан Шарлен
Максим Павленко
(Максим Павленко)
15:17
Аркадий Шестаков
(Адиль Бекетаев, Никита Михайлис)
20:53
Дмитрий Бреус
38:45
Владимир Волков
39:55
Кевин Фиала
(Денис Мальгин, Дин Кукан)
40:38
Тимо Майер
45:53
Вячеслав Колесников
47:15
Свен Андригетто
(Денис Мальгин, Янис Мозер)
57:06
Андрес Амбюль
57:44
Дамьен Риат
(Нино Нидеррайтер, Кевин Фиала, Симон Кнак)
58:10
Тим Берни
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Кристиан Викман
(Финляндия)
Главный судья
Кристиан Офнер
(Австрия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит