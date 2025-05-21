«Заслуженно получили по щам». Хоккеист сборной Казахстана — о провале на ЧМ

«Думаю, мы заслуженно получили по щам за этот чемпионат мира. Если смотреть реально, то много работы у нас вне хоккея. В хоккейных мелочах, которые окружают именно хоккеиста.



Думаю, спортсмен, который играет в элитном дивизионе чемпионата мира, вообще не должен ни о чем думать, приезжать сюда, так скажем, одетым обутым, с клюшками, со спортпитом и так далее.



Мы очень сильно отстаем в этом плане, приходится что-то ходить, просить, чего-то у нас нет. Думаю, просто надо немного больше профессионализма вносить в наш хоккей. Я никак не скидываю себя, ответственность со сборной, но это базовые вещи, которые должны быть для спортсмена.

Мы не должны приезжать сюда и что-то ходить и клянчить, потом чувствовать еще себя как-то виноватыми», — приводит его слова Спорт Шредингера.