Тренер клуба КХЛ рассказал о своем будущем в сборной Казахстана

А по поводу моего будущего в сборной, мы общались с президентом Федерации хоккея Казахстана и с генеральным секретарем Федерации после поражения от Венгрии. Они интересовались моим мнением. Был ряд собраний, общение. А по поводу моего будущего в сборной Казахстана — сейчас неправильно и неуместно говорить. Им самим нужно многое поправить и разобраться в некоторых моментах. Сейчас нужно им заняться внутренней кухней, — рассказал он в интервью «Матч ТВ».