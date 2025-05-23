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Тренер клуба КХЛ рассказал о своем будущем в сборной Казахстана

Наставник «Адмирала» из КХЛ Леонид Тамбиев рассказал о работе в тренерском штабе сборной Казахстана на чемпионате мира и прокомментировал свое будущее в команде, передают Vesti.kz.

Источник: РИА "Новости"

— Уже обсуждали свое будущее в сборной Казахстана? В следующем году есть желание принять участие в чемпионате мира группы Б?

— Олег Владимирович Болякин в этом году пригласил меня в тренерский штаб по своей личной инициативе. Я согласился на его предложение. Да, немного поздновато приехал из «Адмирала».

А по поводу моего будущего в сборной, мы общались с президентом Федерации хоккея Казахстана и с генеральным секретарем Федерации после поражения от Венгрии. Они интересовались моим мнением. Был ряд собраний, общение. А по поводу моего будущего в сборной Казахстана — сейчас неправильно и неуместно говорить. Им самим нужно многое поправить и разобраться в некоторых моментах. Сейчас нужно им заняться внутренней кухней, — рассказал он в интервью «Матч ТВ».

— Наверняка амбиции на международной арене не ограничиваются Казахстаном. Интересно было бы в случае приглашения поработать со сборной Латвии или еще какой-нибудь командой?

— Думаю, что со сборной Латвии вопрос закрыт, меня там даже не рассматривают, да и я туда, честно сказать, не рвусь…

Напомним, чемпионат мира-2025 по хоккею проходит в эти дни в Швеции и Дании. Сборная Казахстана заняла последнее, восьмое место в группе В и покинула элитный дивизион.