Уйдет в отставку? Болякин сделал заявление после провала сборной Казахстана на ЧМ по хоккею

«Я готов к любым событиям. Я понимаю, что результат отрицательный, ответственность всегда несет главный тренер. Я на Исполкоме сделаю доклад. Члены Исполкома опытные, они разбираются в хоккее и примут решение. Я благодарен Министерству туризма и спорта и Федерации хоккея, что мне доверили в этом году работать с командой. Я с этой командой прошел все этапы, я знаю всех игроков. Так скажем, я верил во всех игроков, которые были на чемпионате мира. Мы с этими игроками прошли большой путь, начиная с квалификации, Кубок Первого канала со мной играли ребята из чемпионата Казахстана, в том числе и Владимир Волков. Я не делю игроков “Барыса”, “Арлана”, или “Сарыарки”. Для нас они все игроки национальной команды. И эти игроки, которые пришли, они были, наверное, не столь убедительны, и я рассчитывал на их более содержательную игру», — сказал Болякин.