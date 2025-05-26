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Уйдет в отставку? Болякин сделал заявление после провала сборной Казахстана на ЧМ по хоккею

Главный тренер сборной Казахстана по хоккею Олег Болякин заявил, что готов к своей отставке за провал команды на чемпионате мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции в Астане, казахстанский специалист отметил, что игроки, на которых он рассчитывал, оказались не столь убедительны.

Напомним, чемпионат мира-2025 по хоккею проходил в Швеции и Дании. Чемпионом стала команда США. Сборная Казахстана заняла последнее, восьмое место в группе В и вылетела из элитного дивизиона.

«Я готов к любым событиям. Я понимаю, что результат отрицательный, ответственность всегда несет главный тренер. Я на Исполкоме сделаю доклад. Члены Исполкома опытные, они разбираются в хоккее и примут решение. Я благодарен Министерству туризма и спорта и Федерации хоккея, что мне доверили в этом году работать с командой. Я с этой командой прошел все этапы, я знаю всех игроков. Так скажем, я верил во всех игроков, которые были на чемпионате мира. Мы с этими игроками прошли большой путь, начиная с квалификации, Кубок Первого канала со мной играли ребята из чемпионата Казахстана, в том числе и Владимир Волков. Я не делю игроков “Барыса”, “Арлана”, или “Сарыарки”. Для нас они все игроки национальной команды. И эти игроки, которые пришли, они были, наверное, не столь убедительны, и я рассчитывал на их более содержательную игру», — сказал Болякин.