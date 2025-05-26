Сенсации, триллеры, слёзы и драмы. Как можно было не смотреть такой ЧМ?

Если человек любит хоккей, то, смотря какой-либо турнир, всегда найдёт тех, кто будет ему симпатичен, кого ему захочется поддержать. Разве, когда датчане забивали второй гол Канаде, на устах не расцвела сдержанная улыбка за эту маленькую по хоккейным меркам команду, которая выжала всё из себя ради болельщиков, поддерживавших их с трибун? Разве, когда швейцарцы уже не могли сдержать слёз после поражения во втором финале подряд, сердце не оказалось в тисках из-за боли за этих парней, за 41-летнего Андреса Амбюля, который провёл свой 20-й ЧМ и на этом поражении, видимо, завершил карьеру, за Леонардо Дженони, сделавшего вообще всё, чтобы наконец добраться до золота, и пропустившего всего одну шайбу за весь плей-офф — но решающую? Разве, когда американцы принесли на вручение кубка джерси Годро — своего многолетнего капитана, на глаза не навернулись слёзы?