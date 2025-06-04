IIHF опубликовала состав групп чемпионата мира 2026 года без сборной России

По решению IIHF российские и белорусские сборные не выступают на международных соревнованиях с февраля 2022 года. В связи с этим национальные команды этих стран уже пропустили четыре чемпионата мира. Ранее ТАСС сообщал, что Федерация хоккея России может оспорить недопуск сборной России на чемпионат мира — 2026.