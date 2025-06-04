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IIHF опубликовала состав групп чемпионата мира 2026 года без сборной России

Российские хоккеисты пропустят пятое мировое первенство подряд.

Источник: AP 2024

ЖЕНЕВА, 4 июня. /ТАСС/. Сборная России отсутствует в числе участников группового этапа чемпионата мира по хоккею 2026 года. Состав групп опубликован пресс-службой Международной федерацией хоккея (IIHF).

В группе A сыграют сборные США, Швейцарии, Финляндии, Германии, Латвии, Австрии, Венгрии и Великобритании. В группе B выступят команды Канады, Швеции, Чехии, Дании, Словакии, Норвегии, Словении и Италии.

По решению IIHF российские и белорусские сборные не выступают на международных соревнованиях с февраля 2022 года. В связи с этим национальные команды этих стран уже пропустили четыре чемпионата мира. Ранее ТАСС сообщал, что Федерация хоккея России может оспорить недопуск сборной России на чемпионат мира — 2026.

В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать спортсменов из России к турнирам, но только в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. При этом МОК рекомендовал не допускать россиян к участию в командных видах спорта, сделав исключение только для представителей индивидуальных дисциплин.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в Швейцарии с 15 по 31 мая. Действующим победителем турнира является сборная США. В финале американцы победили швейцарцев.