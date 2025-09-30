Сборная США со счетом 9:1 разгромила соперника на молодежном ЧМ

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Молодежная сборная США (до 20 лет) обыграла сверстников из Новой Каледонии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в Чили.
Встреча завершилась со счетом 9:1 в пользу сборной США. В составе победителей хет-триком отметился Бенджамин Кремаски (2, 4 и 37-я минуты), дубль оформил Нолан Норрис (35, 44), мячи также забили Нико Цакирис (7), Фрэнки Уэстфилд (28), Таха Хабрун (68) и Коул Кэмпбелл (73). В составе сборной Новой Каледонии отличился Симан Вапае (70).
Команда США, набрав 3 очка, возглавила турнирную таблицу группы Е. Во втором туре американцы сыграют с французами, идущими вторыми в таблице.
Молодежный чемпионат мира по футболу завершится 19 октября, в нем принимают участие 24 сборные.